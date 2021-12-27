https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765644424.html

В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19

В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021

В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19

За прошедший год в Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей были вакцинированы против коронавируса, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:57

2021-12-27T12:57

2021-12-27T12:57

распространение коронавируса

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вакцинация

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урсула фон дер ляйен

коронавирусы

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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. За прошедший год в Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей были вакцинированы против коронавируса, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, вакцинация, в том числе усиливающей дозой вакцины, остается лучшим способом борьбы с пандемией коронавируса. "Рост темпов распространения коронавируса, особенно штамма "омикрон", делает вакцинацию еще более важной… У нас достаточно доз для того, чтобы каждый мог вакцинироваться и получить усиливающую дозу вакцины", - сказала фон дер Ляйен.До последнего времени в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. 20 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам на внеочередном заседании рекомендовало к использованию на территории ЕС американскую вакцину против коронавируса компании Novavax. Поставки этой вакцины стартуют уже в начале 2022 года.

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765599087.html

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в мире, вакцинация, европа, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, коронавирусы, коронавирус covid-19