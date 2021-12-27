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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765644424.html
В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19
В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19
За прошедший год в Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей были вакцинированы против коронавируса, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:57
2021-12-27T12:57
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
европа
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
коронавирусы
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. За прошедший год в Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей были вакцинированы против коронавируса, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, вакцинация, в том числе усиливающей дозой вакцины, остается лучшим способом борьбы с пандемией коронавируса. "Рост темпов распространения коронавируса, особенно штамма "омикрон", делает вакцинацию еще более важной… У нас достаточно доз для того, чтобы каждый мог вакцинироваться и получить усиливающую дозу вакцины", - сказала фон дер Ляйен.До последнего времени в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson. 20 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам на внеочередном заседании рекомендовало к использованию на территории ЕС американскую вакцину против коронавируса компании Novavax. Поставки этой вакцины стартуют уже в начале 2022 года.
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в мире, вакцинация, европа, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, коронавирусы, коронавирус covid-19
12:57 27.12.2021
 
В Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19

Глава ЕК фон дер Ляйен: в ЕC более 78% совершеннолетних жителей привились от COVID-19

© AP Photo / Andrew MedichiniЗакрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме
Закрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
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БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. За прошедший год в Евросоюзе более 78% совершеннолетних жителей были вакцинированы против коронавируса, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Ровно год назад в Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослого населения ЕС теперь вакцинированы", - сказала глава ЕК в видеообращении.
По ее словам, вакцинация, в том числе усиливающей дозой вакцины, остается лучшим способом борьбы с пандемией коронавируса. "Рост темпов распространения коронавируса, особенно штамма "омикрон", делает вакцинацию еще более важной… У нас достаточно доз для того, чтобы каждый мог вакцинироваться и получить усиливающую дозу вакцины", - сказала фон дер Ляйен.
До последнего времени в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. 20 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам на внеочередном заседании рекомендовало к использованию на территории ЕС американскую вакцину против коронавируса компании Novavax. Поставки этой вакцины стартуют уже в начале 2022 года.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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