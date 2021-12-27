https://ria.ru/20211227/ukraina-1765634011.html

Матвиенко прокомментировала постановку женщин на воинский учет на Украине

Матвиенко прокомментировала постановку женщин на воинский учет на Украине - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко прокомментировала постановку женщин на воинский учет на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала военной истерией и деградацией постановку на воинский учет женщин на Украине, в том числе беременных. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:22

2021-12-27T12:22

2021-12-27T12:29

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала военной истерией и деградацией постановку на воинский учет женщин на Украине, в том числе беременных."Там абсолютно внутри деградация происходит: в экономике, в социальной защите людей. На Украине объявлена военная мобилизация женщин", - сказала она на пресс-конференции. Она отметила, что все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и встать на учет."Как назвать это, кроме как военной истерией из страхов, которые каждый день даже из утюга, не только из телевидения и радио идут: Россия агрессор, Россия готовится напасть, готовится к войне. Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена военная мобилизация женщин, если я не ошибаюсь, вплоть до 60 лет. Но это истерия, это все разыгранный сценарий, а чем объяснять людям все, что происходит там? Нечем", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20211227/zelenskiy-1765582087.html

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украина, в мире, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия