https://ria.ru/20211227/ukraina-1765630399.html

Россия не готовит никакой военной операции на Украине, заявила Матвиенко

Россия не готовит никакой военной операции на Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.12.2021

Россия не готовит никакой военной операции на Украине, заявила Матвиенко

Россия не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:06

2021-12-27T12:06

2021-12-27T12:22

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник."Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765629914.html

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украина, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия