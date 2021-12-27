https://ria.ru/20211227/ukraina-1765630399.html
Россия не готовит никакой военной операции на Украине, заявила Матвиенко
Россия не готовит никакой военной операции на Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.12.2021
Россия не готовит никакой военной операции на Украине, заявила Матвиенко
Россия не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:06
2021-12-27T12:06
2021-12-27T12:22
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник."Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20211227/ukraina-1765629914.html
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украина, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
12:06 27.12.2021 (обновлено: 12:22 27.12.2021)
Россия не готовит никакой военной операции на Украине, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия не готовит никакой военной операции на Украине