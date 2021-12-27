https://ria.ru/20211227/ukraina-1765629914.html

Украина готовилась к военному захвату Донбасса, заявила Матвиенко

Украина готовилась к военному захвату Донбасса, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.12.2021

Украина готовилась к военному захвату Донбасса, заявила Матвиенко

Украина, возможно, готовила сценарий военного вторжения и захвата самопровозглашенного Донбасса, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:05

2021-12-27T12:05

2021-12-27T12:16

в мире

украина

валентина матвиенко

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Украина, возможно, готовила сценарий военного вторжения и захвата самопровозглашенного Донбасса, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник."У меня складывается впечатление, что был заготовлен военный сценарий третей попытки силой просто уничтожить людей и вернуть себе территорию. … Возможно, готовился такой сценарий военного нападения Украины на Луганск и Донецк и была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину", - сказала Матвиенко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211226/peskov-1765544239.html

украина

донбасс

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в мире, украина, валентина матвиенко, донбасс, ситуация в днр и лнр