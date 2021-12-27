Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/ukraina-1765551992.html
Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере - РИА Новости, 27.12.2021
Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
В ближайшие дни Владимир Зеленский должен подписать принятый Верховной радой закон о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:00
2021-12-27T08:12
в мире
авторы
колумнисты - авторы
сша
владимир зеленский
евросоюз
мвф
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764074682_0:89:3108:1837_1920x0_80_0_0_d587855eead8f84161ae3f7762aa5444.jpg
В ближайшие дни Владимир Зеленский должен подписать принятый Верховной радой закон о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Поскольку под этими условиями украинская власть подразумевает требования к определенному уровню локализации производства некоторых видов продукции машиностроения, участвующих в публичных закупках, документ еще называют "законом о локализации".Попробуем разобраться, стоит ли после этого ожидать того самого устойчивого развития и модернизации украинской промышленности. Возможно, экономика юго-западной соседки России вдруг перевоплотится из деградирующей к аграрно-сырьевому статусу в экономического тигра Восточной Европы?Изначально этот законопроект появился в украинском парламенте летом прошлого года, когда все страны пытались как-то поддержать свои экономики в рамках жесткого кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. На фоне обычной украинской экономической политики, которая в последние годы была направлена исключительно на уничтожение перерабатывающей промышленности и в особенности машиностроения (строго в фарватере указаний "западных партнеров"), этот документ выглядел настоящим бунтом. На что мгновенно среагировали структуры Сороса на Украине и прочие местные "грантоеды", устроившие массовую истерику. К участию в ней были привлечены все силы: толпы прикормленных блогеров, СМИ, платные "эксперты" — все рассказывали, каким безобразием является поддержка государством собственного машиностроения. Дошло до настоящего анекдота: финансируемая по линии все того же Сороса так называемая Киевская школа экономики умудрилась обнародовать "исследование" не только об отрицательном влиянии на экономику поддержки своей промышленности, но и о том, что импорт является локомотивом роста ВВП! Что, безусловно, прекрасно и умилительно.Следом подключилась и более тяжелая артиллерия в лице посла Евросоюза Матти Маасикаса, который в письме, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, сообщил, что намерения украинских властей противоречат соглашению об ассоциации с ЕС и обязательствам в рамках ВТО, да еще и намекнул на неминуемые последствия в случае непослушания. Позже в том же духе высказывались представители "семипосольщины". Поэтому принятый в первом чтении законопроект до второго чтения дойти никак не мог. А зимой прямо запретил его принимать и Зеленский.Казалось, он так и умрет в стенах украинского парламента. Но нет, этому не дали случиться "западные партнеры", которые придумали, говоря словами из фильма "ДМБ", как этот недуг в подвиг обратить: то есть использовать бунт аборигенов в своих интересах.В рамках бесконечного перечня обязательств, которые брала на себя Украина, подчиняя свою экономику новым и новым требованиям Запада, у нее почти не осталось механизмов поддержки собственного реального сектора экономики. Налоговые льготы, сокращение налоговой нагрузки и использование монетарных инструментов поддержки запрещены МВФ. Прямое бюджетное финансирование запрещено в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и не согласуется с обязательствами в рамках ВТО. Да и нет в нищем украинском бюджете средств на него. Требования к локализации при публичных закупках (к таковым на Украине относят непосредственно государственные закупки, а также закупки предприятий с государственной или муниципальной долей собственности свыше 50 процентов) — один из немногих инструментов, которые украинская власть могла бы использовать для поддержки своих производителей. Тем более что в последние годы за пределы Украины утекает официально порядка 50 процентов (а реально еще больше) средств, отпускаемых на публичные закупки, — совершенно немыслимая для большинстве стран величина. В том же Евросоюзе подобные инструменты применяются. Согласно европейским директивам государственный заказчик в ряде секторов имеет право отклонять тендерные предложения с локализацией меньше 50 процентов. Притом что в Европе инструментов поддержки своих производителей вагон и маленькая тележка. В США по закону "Покупай американское" (Buy American Act) от 1933 года после изменений 2009 года при государственных закупках в отдельных случаях предъявляют требования о восьмидесятипроцентной местной составляющей.В принятой в первом чтении редакции украинского законопроекта все было куда скромнее: требование к локализации на уровне 25-45 процентов с дальнейшим повышением требований к 2024 году до 40-55 процентов, причем всего лишь на 90 видов товаров.Но в итоговой версии документа требование к локализации оказалось сокращено до жалких десяти процентов с теоретически возможным ее повышением до 40 к 2028 году. Решать, повышать ли планку, будет правительство. Причем ему же дано право и снизить ее до пяти процентов. Но и такая поддержка будет недолгой: в отличие от первоначальной редакции, принятый в итоге документ будет действовать не бессрочно, а всего десять лет.Но главное изменение заключается в том, что из-под требования по локализации выводится продукция производителей из стран, с которыми Украина подписала международные договоры о госзакупках, то есть соглашение Government Procurement Agreement (GPA), под которым подписались 48 стран, в том числе США и государства Евросоюза!Из крупных игроков в него не входят, например, Китай, Турция, Белоруссия, которые являются крупными поставщиками машиностроительной продукции на украинский рынок. Россия, кстати, тоже — но в силу понятных причин — крупным поставщиком машиностроительной продукции на Украину не является. Причем Китай уже довольно давно пытается к соглашению присоединиться, но его туда не пускают — и в нынешней ситуации вряд ли пустят.Да, на днях Зеленский еще высказался в том духе, что в начале 2022 года все же будет подписан самоубийственный для украинской экономики договор о зоне свободной торговли с обладающей мощным машиностроением Турцией. То есть один из конкурентов может вернуться на украинский рынок через заднюю дверь. Но тут уж дело такое: суицидальные наклонности аборигенов, видимо, до конца не могут контролировать даже заокеанские кураторы.В результате "западные партнеры" из угрожавшей их интересам идеи сконструировали инструмент, который:— никак не поможет украинскому машиностроению развиваться и модернизироваться, поскольку десятипроцентная локализация — это ни о чем;— принесет их прямым конкурентам на украинском рынке дополнительные расходы и прочие неудобства.Если бы не тотальная бестолковость украинской власти, то такое извращение первоначальной идеи следовало бы признать виртуозной операцией. Но в имеющихся реалиях это рутина взаимоотношений метрополии с колонией.
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763740267.html
https://ria.ru/20211211/shtrafy-1763212155.html
https://ria.ru/20211207/elektroenergiya-1762450046.html
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761514145.html
сша
восточная европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Валерий Михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764074682_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_fa095ced3482f89a9f813adbea6d74ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авторы, колумнисты - авторы, сша, владимир зеленский, евросоюз, мвф, верховная рада украины, восточная европа, россия
08:00 27.12.2021 (обновлено: 08:12 27.12.2021)
 

Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
В ближайшие дни Владимир Зеленский должен подписать принятый Верховной радой закон о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Поскольку под этими условиями украинская власть подразумевает требования к определенному уровню локализации производства некоторых видов продукции машиностроения, участвующих в публичных закупках, документ еще называют "законом о локализации".
Попробуем разобраться, стоит ли после этого ожидать того самого устойчивого развития и модернизации украинской промышленности. Возможно, экономика юго-западной соседки России вдруг перевоплотится из деградирующей к аграрно-сырьевому статусу в экономического тигра Восточной Европы?
Девушка гуляет в центральном парке Киева накануне Нового года - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 08:00
Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию
Изначально этот законопроект появился в украинском парламенте летом прошлого года, когда все страны пытались как-то поддержать свои экономики в рамках жесткого кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. На фоне обычной украинской экономической политики, которая в последние годы была направлена исключительно на уничтожение перерабатывающей промышленности и в особенности машиностроения (строго в фарватере указаний "западных партнеров"), этот документ выглядел настоящим бунтом. На что мгновенно среагировали структуры Сороса на Украине и прочие местные "грантоеды", устроившие массовую истерику. К участию в ней были привлечены все силы: толпы прикормленных блогеров, СМИ, платные "эксперты" — все рассказывали, каким безобразием является поддержка государством собственного машиностроения. Дошло до настоящего анекдота: финансируемая по линии все того же Сороса так называемая Киевская школа экономики умудрилась обнародовать "исследование" не только об отрицательном влиянии на экономику поддержки своей промышленности, но и о том, что импорт является локомотивом роста ВВП! Что, безусловно, прекрасно и умилительно.
Следом подключилась и более тяжелая артиллерия в лице посла Евросоюза Матти Маасикаса, который в письме, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, сообщил, что намерения украинских властей противоречат соглашению об ассоциации с ЕС и обязательствам в рамках ВТО, да еще и намекнул на неминуемые последствия в случае непослушания. Позже в том же духе высказывались представители "семипосольщины". Поэтому принятый в первом чтении законопроект до второго чтения дойти никак не мог. А зимой прямо запретил его принимать и Зеленский.
Казалось, он так и умрет в стенах украинского парламента. Но нет, этому не дали случиться "западные партнеры", которые придумали, говоря словами из фильма "ДМБ", как этот недуг в подвиг обратить: то есть использовать бунт аборигенов в своих интересах.
Украинский флаг на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 08:00
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
В рамках бесконечного перечня обязательств, которые брала на себя Украина, подчиняя свою экономику новым и новым требованиям Запада, у нее почти не осталось механизмов поддержки собственного реального сектора экономики. Налоговые льготы, сокращение налоговой нагрузки и использование монетарных инструментов поддержки запрещены МВФ. Прямое бюджетное финансирование запрещено в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и не согласуется с обязательствами в рамках ВТО. Да и нет в нищем украинском бюджете средств на него. Требования к локализации при публичных закупках (к таковым на Украине относят непосредственно государственные закупки, а также закупки предприятий с государственной или муниципальной долей собственности свыше 50 процентов) — один из немногих инструментов, которые украинская власть могла бы использовать для поддержки своих производителей. Тем более что в последние годы за пределы Украины утекает официально порядка 50 процентов (а реально еще больше) средств, отпускаемых на публичные закупки, — совершенно немыслимая для большинстве стран величина. В том же Евросоюзе подобные инструменты применяются. Согласно европейским директивам государственный заказчик в ряде секторов имеет право отклонять тендерные предложения с локализацией меньше 50 процентов. Притом что в Европе инструментов поддержки своих производителей вагон и маленькая тележка. В США по закону "Покупай американское" (Buy American Act) от 1933 года после изменений 2009 года при государственных закупках в отдельных случаях предъявляют требования о восьмидесятипроцентной местной составляющей.
В принятой в первом чтении редакции украинского законопроекта все было куда скромнее: требование к локализации на уровне 25-45 процентов с дальнейшим повышением требований к 2024 году до 40-55 процентов, причем всего лишь на 90 видов товаров.
Но в итоговой версии документа требование к локализации оказалось сокращено до жалких десяти процентов с теоретически возможным ее повышением до 40 к 2028 году. Решать, повышать ли планку, будет правительство. Причем ему же дано право и снизить ее до пяти процентов. Но и такая поддержка будет недолгой: в отличие от первоначальной редакции, принятый в итоге документ будет действовать не бессрочно, а всего десять лет.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 08:00
Как тебе такое, Россия: Украина покупает электроэнергию в Эмиратах
Но главное изменение заключается в том, что из-под требования по локализации выводится продукция производителей из стран, с которыми Украина подписала международные договоры о госзакупках, то есть соглашение Government Procurement Agreement (GPA), под которым подписались 48 стран, в том числе США и государства Евросоюза!
Из крупных игроков в него не входят, например, Китай, Турция, Белоруссия, которые являются крупными поставщиками машиностроительной продукции на украинский рынок. Россия, кстати, тоже — но в силу понятных причин — крупным поставщиком машиностроительной продукции на Украину не является. Причем Китай уже довольно давно пытается к соглашению присоединиться, но его туда не пускают — и в нынешней ситуации вряд ли пустят.
Да, на днях Зеленский еще высказался в том духе, что в начале 2022 года все же будет подписан самоубийственный для украинской экономики договор о зоне свободной торговли с обладающей мощным машиностроением Турцией. То есть один из конкурентов может вернуться на украинский рынок через заднюю дверь. Но тут уж дело такое: суицидальные наклонности аборигенов, видимо, до конца не могут контролировать даже заокеанские кураторы.
В результате "западные партнеры" из угрожавшей их интересам идеи сконструировали инструмент, который:
— никак не поможет украинскому машиностроению развиваться и модернизироваться, поскольку десятипроцентная локализация — это ни о чем;
Товарный состав из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 08:00
Украина захватила белорусские вагоны — вслед за российскими локомотивами
— принесет их прямым конкурентам на украинском рынке дополнительные расходы и прочие неудобства.
Если бы не тотальная бестолковость украинской власти, то такое извращение первоначальной идеи следовало бы признать виртуозной операцией. Но в имеющихся реалиях это рутина взаимоотношений метрополии с колонией.
 
В миреАвторыКолумнисты - АвторыСШАВладимир ЗеленскийЕвросоюзМВФВерховная Рада УкраиныВосточная ЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
02:15Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
02:15Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
Лента новостейМолния
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУЭксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всехВрач рассказал, чем опасен морозный воздухНа Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для Молдавии