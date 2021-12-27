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Матвиенко заявила о пике роста цен в 2021 году
Матвиенко заявила о пике роста цен в 2021 году - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко заявила о пике роста цен в 2021 году
Высокий уровень инфляции стал одной из главных проблем, вызванных коронавирусом, необходимо сдержать рост цен на социальные продукты, заявила председатель... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:49
2021-12-27T12:27
экономика
общество
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
валентина матвиенко
цены
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Высокий уровень инфляции стал одной из главных проблем, вызванных коронавирусом, необходимо сдержать рост цен на социальные продукты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник."Вы задали очень актуальный вопрос, я считаю, главная проблема из-за последствий, так скажем, ковида, в первую очередь, это нерастущие доходы граждан и это высокие цены в первую очередь на продовольствие, то есть, высокий уровень инфляции – это действительно проблема проблем. И правительство хорошо это понимает, правительство, Центральный банк принимали определенные меры для того, чтобы сдерживать цены, чтобы сдерживать инфляцию", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, всё ли делает исполнительная власть, правительство, ЦБ для того, "чтобы цены на товары особенно первой необходимости не росли как бешеные"."Полагаю, что самое важное – это сдержать рост цен на социальные продукты, как мы говорим, те, которыми наши граждане пользуются в большей мере", - подчеркнула она."Прогноз следующего года выглядит более благоприятным, то есть мы считаем, что пик такой роста цен, он пришелся на этот год, надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом", - сказала Матвиенко."Мы живем в рыночной экономике, время командной экономики прошло, к счастью, поэтому представить себе, что кто-то сидит в правительстве и командует, какие завтра должны быть цены, вы понимаете, к чему это приведет. Это приведет к вымыванию товаров с нашего рынка, мы уже забыли, что такое пустые полки, к счастью, не хотелось бы никогда к этому возвращаться. Это может дать сиюминутный эффект, но последствия такого рода командной экономики будут еще более чувствительными для наших граждан, для нашего населения", - добавила Матвиенко."Поэтому еще раз подчеркну, если правительство, Центробанк по поручению президента не принимали бы соответствующие меры, то ситуация могла быть гораздо хуже. Теми действиями, которые они приняли, они сдержали дальнейший рост цен", - отметила она, добавив, что "нужно продолжать активно работать по сдерживанию цен".
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экономика, общество, инфляция, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, валентина матвиенко, цены, россия
11:49 27.12.2021 (обновлено: 12:27 27.12.2021)
 
Матвиенко заявила о пике роста цен в 2021 году

Матвиенко: пик роста цен пришелся на 2021 год, в следующем ситуация с инфляцией улучшится

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Высокий уровень инфляции стал одной из главных проблем, вызванных коронавирусом, необходимо сдержать рост цен на социальные продукты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.
"Вы задали очень актуальный вопрос, я считаю, главная проблема из-за последствий, так скажем, ковида, в первую очередь, это нерастущие доходы граждан и это высокие цены в первую очередь на продовольствие, то есть, высокий уровень инфляции – это действительно проблема проблем. И правительство хорошо это понимает, правительство, Центральный банк принимали определенные меры для того, чтобы сдерживать цены, чтобы сдерживать инфляцию", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, всё ли делает исполнительная власть, правительство, ЦБ для того, "чтобы цены на товары особенно первой необходимости не росли как бешеные".
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"Полагаю, что самое важное – это сдержать рост цен на социальные продукты, как мы говорим, те, которыми наши граждане пользуются в большей мере", - подчеркнула она.
"Прогноз следующего года выглядит более благоприятным, то есть мы считаем, что пик такой роста цен, он пришелся на этот год, надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом", - сказала Матвиенко.
"Мы живем в рыночной экономике, время командной экономики прошло, к счастью, поэтому представить себе, что кто-то сидит в правительстве и командует, какие завтра должны быть цены, вы понимаете, к чему это приведет. Это приведет к вымыванию товаров с нашего рынка, мы уже забыли, что такое пустые полки, к счастью, не хотелось бы никогда к этому возвращаться. Это может дать сиюминутный эффект, но последствия такого рода командной экономики будут еще более чувствительными для наших граждан, для нашего населения", - добавила Матвиенко.
"Поэтому еще раз подчеркну, если правительство, Центробанк по поручению президента не принимали бы соответствующие меры, то ситуация могла быть гораздо хуже. Теми действиями, которые они приняли, они сдержали дальнейший рост цен", - отметила она, добавив, что "нужно продолжать активно работать по сдерживанию цен".
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ЭкономикаОбществоИнфляцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоЦеныРоссия
 
 
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