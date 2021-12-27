Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/tsennosti-1765730003.html
Канадский активист обратился к Путину после его слов о женщинах
Канадский активист привел Путина в пример Западу - РИА Новости, 27.12.2021
Канадский активист обратился к Путину после его слов о женщинах
Канадский общественный активист Крис Эльстон в своем твиттер-аккаунте поблагодарил российского лидера Владимира Путина, который ранее во время большой... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:08
2021-12-27T21:08
в мире
канада
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_0:82:2627:1560_1920x0_80_0_0_1ce0e7c9c357103535b8a0f3ebacf00f.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Канадский общественный активист Крис Эльстон в своем твиттер-аккаунте поблагодарил российского лидера Владимира Путина, который ранее во время большой пресс-конференции призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей."Я хочу выразить личную благодарность Путину, говорящему прямо о безумии гендерной идеологии. &lt;…&gt; Правда есть правда. Канадские СМИ отказываются говорить об этом", — написал он.На минувшей неделе российский лидер в разговоре с журналистами призвал придерживаться принципов здравого смысла в отношении "нетрадиционных" ценностей Запада. Президент отметил, что это неизбежно придет в Россию и призвал найти "эффективное противоядие". Путин также признался, что переживает об исчезновении женского спорта: по словам президента, это может произойти в том случае, если сменивших пол мужчин продолжат допускать к соревнованиям.Сам Эльстон весной подвергался нападениям за "трансфобию" после того, как раскритиковал использование блокаторов полового созревания — препаратов, которые дают подросткам с гендерной дисфорией.
https://ria.ru/20211225/press-konferentsiya-1765398672.html
https://ria.ru/20211223/vyskazyvaniya-1765211184.html
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_189:0:2333:1608_1920x0_80_0_0_37403f3d01835e4a67f80032cb113201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, владимир путин, россия
21:08 27.12.2021
 
Канадский активист привел Путина в пример Западу

Канадский общественник Эльстон: Путин говорит правду, наши СМИ так не могут

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Канадский общественный активист Крис Эльстон в своем твиттер-аккаунте поблагодарил российского лидера Владимира Путина, который ранее во время большой пресс-конференции призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей.
"Я хочу выразить личную благодарность Путину, говорящему прямо о безумии гендерной идеологии. <…> Правда есть правда. Канадские СМИ отказываются говорить об этом", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 08:00Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
На минувшей неделе российский лидер в разговоре с журналистами призвал придерживаться принципов здравого смысла в отношении "нетрадиционных" ценностей Запада. Президент отметил, что это неизбежно придет в Россию и призвал найти "эффективное противоядие". Путин также признался, что переживает об исчезновении женского спорта: по словам президента, это может произойти в том случае, если сменивших пол мужчин продолжат допускать к соревнованиям.
Сам Эльстон весной подвергался нападениям за "трансфобию" после того, как раскритиковал использование блокаторов полового созревания — препаратов, которые дают подросткам с гендерной дисфорией.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 19:07Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
"Могу выступить адвокатом Деда Мороза": яркие высказывания Путина
 
В миреКанадаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
02:15Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
02:15Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
Лента новостейМолния
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУЭксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всехВрач рассказал, чем опасен морозный воздухНа Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для Молдавии