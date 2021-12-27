https://ria.ru/20211227/tsennosti-1765730003.html
Канадский активист обратился к Путину после его слов о женщинах
Канадский активист привел Путина в пример Западу - РИА Новости, 27.12.2021
Канадский активист обратился к Путину после его слов о женщинах
Канадский общественный активист Крис Эльстон в своем твиттер-аккаунте поблагодарил российского лидера Владимира Путина, который ранее во время большой... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:08
2021-12-27T21:08
2021-12-27T21:08
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Канадский общественный активист Крис Эльстон в своем твиттер-аккаунте поблагодарил российского лидера Владимира Путина, который ранее во время большой пресс-конференции призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей."Я хочу выразить личную благодарность Путину, говорящему прямо о безумии гендерной идеологии. <…> Правда есть правда. Канадские СМИ отказываются говорить об этом", — написал он.На минувшей неделе российский лидер в разговоре с журналистами призвал придерживаться принципов здравого смысла в отношении "нетрадиционных" ценностей Запада. Президент отметил, что это неизбежно придет в Россию и призвал найти "эффективное противоядие". Путин также признался, что переживает об исчезновении женского спорта: по словам президента, это может произойти в том случае, если сменивших пол мужчин продолжат допускать к соревнованиям.Сам Эльстон весной подвергался нападениям за "трансфобию" после того, как раскритиковал использование блокаторов полового созревания — препаратов, которые дают подросткам с гендерной дисфорией.
https://ria.ru/20211225/press-konferentsiya-1765398672.html
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в мире, канада, владимир путин, россия
Канадский активист привел Путина в пример Западу
Канадский общественник Эльстон: Путин говорит правду, наши СМИ так не могут