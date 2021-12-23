https://ria.ru/20211223/tsennosti-1765128507.html
Путин призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей
Путин призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей
Владимир Путин заявил, что Россия должна искать эффективное противоядие от проникающих извне нетрадиционных ценностей. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:10
2021-12-23T15:10
2021-12-23T15:33
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765125092_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_4fc26a5d177222031d09dd827e521f7b.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия должна искать эффективное противоядие от проникающих извне нетрадиционных ценностей."То, что это придет – неизбежно. В условиях сегодняшнего мира это неизбежно, с интернетом, с коммуникациями современными, это неизбежно. Просто это так же как и пандемия, коронавирусная инфекция. И новые штаммы появляются. И нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – это одно и то же. Ну, ради бога. Но есть какой-то здравый смысл ", - сказал Путин, отвечая вопрос о "нетрадиционных" ценностях Запада и придет ли это веяние в Россию.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211217/zhenschiny-1764119145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765125092_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_800944a60844881a9ed4243d75b1292c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
15:10 23.12.2021 (обновлено: 15:33 23.12.2021)
Путин призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей
Президент Путин: Россия должна искать противоядие от идущих извне нетрадиционных ценностей