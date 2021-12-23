https://ria.ru/20211223/tsennosti-1765128507.html

Путин призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей

Путин призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал искать противоядие от нетрадиционных ценностей

Владимир Путин заявил, что Россия должна искать эффективное противоядие от проникающих извне нетрадиционных ценностей. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:10

2021-12-23T15:10

2021-12-23T15:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия должна искать эффективное противоядие от проникающих извне нетрадиционных ценностей."То, что это придет – неизбежно. В условиях сегодняшнего мира это неизбежно, с интернетом, с коммуникациями современными, это неизбежно. Просто это так же как и пандемия, коронавирусная инфекция. И новые штаммы появляются. И нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное. Если кто-то считает, что женщина и мужчина – это одно и то же. Ну, ради бога. Но есть какой-то здравый смысл ", - сказал Путин, отвечая вопрос о "нетрадиционных" ценностях Запада и придет ли это веяние в Россию.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211217/zhenschiny-1764119145.html

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россия, общество, владимир путин