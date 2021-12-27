https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html
В Перми мужчине, убившему беременную жену и тестя, дали пожизненный срок
В Перми мужчине, убившему беременную жену и тестя, дали пожизненный срок - РИА Новости, 27.12.2021
В Перми мужчине, убившему беременную жену и тестя, дали пожизненный срок
Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Перми, устроившему расправу над беременной женой и ее отцом, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:50
2021-12-27T11:50
2021-12-27T11:50
происшествия
пермь
пермский краевой суд
россия
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ПЕРМЬ, 27 дек - РИА Новости. Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Перми, устроившему расправу над беременной женой и ее отцом, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Как установил суд, 3 февраля в микрорайоне Заостровка в Перми между обвиняемым Шохназаром Шосафаровым и его беременной супругой произошла ссора, во время которой он нанес ей не менее трёх ударов ножом в грудь, а потом обезглавил. После этого мужчина встретил на улице тестя, которого ударил ножом более 60 раз. Отец жены от полученных ран скончался на месте. Действия Шосафарова были квалифицированы по пунктам "а", "г", "д" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."Шохназару Шосафарову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - сказал судья Сергей Карпов.Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие малолетних детей и явку с повинной.В рамках судебного разбирательства Шосафаров признавал вину в содеянном и раскаивался, однако говорил, что совершил преступление из ревности, в состоянии аффекта. По его словам, 3 февраля он застал жену обнажённой с другим мужчиной. Суд не признал наличие аффекта у фигуранта, как не нашёл подтверждения его доводам об измене. Экспертиза показала, что Шосафаров не страдал психическими расстройствами и другими болезненными состояниями психики.Последние десять месяцев Шосафаров находился в СИЗО, где он будет оставаться до вступления приговора в законную силу. После приговора он выкрикнул, что не согласен с назначенным наказанием.Суд также удовлетворил гражданские иски родных погибших о компенсации морального вреда на сумму около 9 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211227/dmitriev-1765623303.html
https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765606765.html
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происшествия, пермь, пермский краевой суд, россия
В Перми мужчине, убившему беременную жену и тестя, дали пожизненный срок
Суд приговорил к пожизненному сроку жителя Перми, убившего беременную жену и тестя
ПЕРМЬ, 27 дек - РИА Новости.
Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Перми
, устроившему расправу над беременной женой и ее отцом, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда
.
Как установил суд, 3 февраля в микрорайоне Заостровка в Перми между обвиняемым Шохназаром Шосафаровым и его беременной супругой произошла ссора, во время которой он нанес ей не менее трёх ударов ножом в грудь, а потом обезглавил. После этого мужчина встретил на улице тестя, которого ударил ножом более 60 раз. Отец жены от полученных ран скончался на месте. Действия Шосафарова были квалифицированы по пунктам "а", "г", "д" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
"Шохназару Шосафарову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - сказал судья Сергей Карпов.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие малолетних детей и явку с повинной.
В рамках судебного разбирательства Шосафаров признавал вину в содеянном и раскаивался, однако говорил, что совершил преступление из ревности, в состоянии аффекта. По его словам, 3 февраля он застал жену обнажённой с другим мужчиной. Суд не признал наличие аффекта у фигуранта, как не нашёл подтверждения его доводам об измене. Экспертиза показала, что Шосафаров не страдал психическими расстройствами и другими болезненными состояниями психики.
Последние десять месяцев Шосафаров находился в СИЗО, где он будет оставаться до вступления приговора в законную силу. После приговора он выкрикнул, что не согласен с назначенным наказанием.
Суд также удовлетворил гражданские иски родных погибших о компенсации морального вреда на сумму около 9 миллионов рублей.