https://ria.ru/20211227/sammit-1765698871.html

В Швейцарии предложили принять саммит Россия — НАТО

В Швейцарии предложили принять саммит Россия — НАТО - РИА Новости, 27.12.2021

В Швейцарии предложили принять саммит Россия — НАТО

Швейцария готова предоставить площадку для проведения саммита Россия — НАТО, если это потребуется, заявил РИА Новости официальный представитель Федерального... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:36

2021-12-27T17:36

2021-12-27T18:28

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ЖЕНЕВА, 27 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария готова предоставить площадку для проведения саммита Россия — НАТО, если это потребуется, заявил РИА Новости официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Валентин Кливаз.При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что "по причине конфиденциальности МИД не комментирует конкретные события или запросы" от сторон.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение созвать Совет Россия — НАТО 12 января 2022 года. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут в январе.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с блоком. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.В свою очередь, Лавров указывал, что альянс наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также увеличилось число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создаст прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211227/peregovory-1765638615.html

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