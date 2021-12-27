https://ria.ru/20211227/rubl-1765509608.html

Кому на самом деле выгоден слабый рубль

Эксперт рассказал, кому выгоден слабый рубль - РИА Новости, 27.12.2021

Кому на самом деле выгоден слабый рубль

Обычно россияне хотят видеть сильный рубль, однако есть и те, кто выигрывает от ослабления курса, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T03:15

2021-12-27T03:15

2021-12-27T03:15

экономика

рубль

cfa

владимир брагин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Обычно россияне хотят видеть сильный рубль, однако есть и те, кто выигрывает от ослабления курса, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.В первую очередь это касается экспортеров, которые несут расходы в национальной валюте, а доходы получают в иностранной, отметил эксперт.При этом он напомнил, что ослабление национальной валюты не всегда ведет к росту цен. Многое зависит от особенностей ценообразования и того, насколько быстро реагируют цены на колебания курса, заключил Брагин.

https://ria.ru/20211221/dollar-1764634483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, cfa, владимир брагин, россия