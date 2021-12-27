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Кому на самом деле выгоден слабый рубль
Эксперт рассказал, кому выгоден слабый рубль - РИА Новости, 27.12.2021
Кому на самом деле выгоден слабый рубль
Обычно россияне хотят видеть сильный рубль, однако есть и те, кто выигрывает от ослабления курса, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T03:15
2021-12-27T03:15
2021-12-27T03:15
экономика
рубль
cfa
владимир брагин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Обычно россияне хотят видеть сильный рубль, однако есть и те, кто выигрывает от ослабления курса, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.В первую очередь это касается экспортеров, которые несут расходы в национальной валюте, а доходы получают в иностранной, отметил эксперт.При этом он напомнил, что ослабление национальной валюты не всегда ведет к росту цен. Многое зависит от особенностей ценообразования и того, насколько быстро реагируют цены на колебания курса, заключил Брагин.
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экономика, рубль, cfa, владимир брагин, россия
Эксперт рассказал, кому выгоден слабый рубль
Эксперт Брагин: слабый рубль выгоден российским экспортерам