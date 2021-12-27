https://ria.ru/20211227/rosatom-1765618550.html

"Росатом" в 2021 году полностью выполнил гособоронзаказ, заявил Лихачев

"Росатом" в 2021 году полностью выполнил гособоронзаказ, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.12.2021

"Росатом" в 2021 году полностью выполнил гособоронзаказ, заявил Лихачев

"Росатом" в 2021 году вновь полностью выполнил государственный оборонный заказ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:27

2021-12-27T11:27

2021-12-27T17:03

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

ядерные технологии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Росатом" в 2021 году вновь полностью выполнил государственный оборонный заказ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Это привычная для нас фраза, но мы не должны забывать, что за ней стоит напряженный труд десятков тысяч человек", - отметил Лихачев, слова которого приведены в официальном отраслевом издании - газете "Страна Росатом".На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ. В нынешнем году, как и год назад, этого удалось добиться и на фоне пандемии COVID-19."Росатом" совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент России Владимир Путин.Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составляет 89,1%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошедшем ранее расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента.Ядерной триадой называют стратегические силы, состоящие из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

https://ria.ru/20211227/superreaktor-1765590346.html

https://ria.ru/20211227/stantsiya-1765585173.html

https://ria.ru/20211224/ledokol-1765368763.html

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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия