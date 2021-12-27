https://ria.ru/20211227/regiony-1765647560.html

Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным

Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным

Укрупнение регионов целесообразно, снимать с повестки этот вопрос не надо, однако нужно тщательно обсудить это с гражданами, сообщила на пресс-конференции... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:08

2021-12-27T13:08

2021-12-27T13:28

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Укрупнение регионов целесообразно, снимать с повестки этот вопрос не надо, однако нужно тщательно обсудить это с гражданами, сообщила на пресс-конференции спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.По ее словам, президентом РФ поставлена задача максимально задействовать возможности каждого региона, и за счет этого выравнивать условия проживания людей, финансовую обеспеченность и так далее."Но это не так просто сделать и не так быстро, потому что нужны предпосылки и условия. Да, в чем-то надо менять межбюджетные отношения, над этим каждый год мы работаем, совершенствуем, это развивается. Но целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо, но если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а... понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, актуален ли сегодня вопрос укрупнения регионов.Она подчеркнула, что власть должна создать условия для проведения референдума и после провести "безболезненное объединение". Матвиенко добавила, что, скорее всего, такое время "когда-то придет", но, может быть, "оно пока не настало"."С людьми надо работать. А чтобы с людьми работать, надо объединять, надо аргументировать, чтобы люди поняли - сейчас мы так, если мы 2-3 региона объединимся, у нас вырастет на столько-то зарплата, у нас появится единый крупный онкологический центр, в который мы будем ездить, у нас появится сообщение. Это все надо говорить и описать людям, чтобы они это поддержали, а не так: решили, и завтра объединение, так не пройдет и не нужно", - заключила спикер Совфеда.

https://ria.ru/20210428/regiony-1730349160.html

https://ria.ru/20210428/ukrupnenie-1730298304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия