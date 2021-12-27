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Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным
Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным
Укрупнение регионов целесообразно, снимать с повестки этот вопрос не надо, однако нужно тщательно обсудить это с гражданами, сообщила на пресс-конференции... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:08
2021-12-27T13:28
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Укрупнение регионов целесообразно, снимать с повестки этот вопрос не надо, однако нужно тщательно обсудить это с гражданами, сообщила на пресс-конференции спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.По ее словам, президентом РФ поставлена задача максимально задействовать возможности каждого региона, и за счет этого выравнивать условия проживания людей, финансовую обеспеченность и так далее."Но это не так просто сделать и не так быстро, потому что нужны предпосылки и условия. Да, в чем-то надо менять межбюджетные отношения, над этим каждый год мы работаем, совершенствуем, это развивается. Но целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо, но если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а... понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, актуален ли сегодня вопрос укрупнения регионов.Она подчеркнула, что власть должна создать условия для проведения референдума и после провести "безболезненное объединение". Матвиенко добавила, что, скорее всего, такое время "когда-то придет", но, может быть, "оно пока не настало"."С людьми надо работать. А чтобы с людьми работать, надо объединять, надо аргументировать, чтобы люди поняли - сейчас мы так, если мы 2-3 региона объединимся, у нас вырастет на столько-то зарплата, у нас появится единый крупный онкологический центр, в который мы будем ездить, у нас появится сообщение. Это все надо говорить и описать людям, чтобы они это поддержали, а не так: решили, и завтра объединение, так не пройдет и не нужно", - заключила спикер Совфеда.
https://ria.ru/20210428/regiony-1730349160.html
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
13:08 27.12.2021 (обновлено: 13:28 27.12.2021)
 
Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным

Спикер Совфеда Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Укрупнение регионов целесообразно, снимать с повестки этот вопрос не надо, однако нужно тщательно обсудить это с гражданами, сообщила на пресс-конференции спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
По ее словам, президентом РФ поставлена задача максимально задействовать возможности каждого региона, и за счет этого выравнивать условия проживания людей, финансовую обеспеченность и так далее.
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"Но это не так просто сделать и не так быстро, потому что нужны предпосылки и условия. Да, в чем-то надо менять межбюджетные отношения, над этим каждый год мы работаем, совершенствуем, это развивается. Но целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо, но если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а... понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, актуален ли сегодня вопрос укрупнения регионов.
Она подчеркнула, что власть должна создать условия для проведения референдума и после провести "безболезненное объединение". Матвиенко добавила, что, скорее всего, такое время "когда-то придет", но, может быть, "оно пока не настало".
"С людьми надо работать. А чтобы с людьми работать, надо объединять, надо аргументировать, чтобы люди поняли - сейчас мы так, если мы 2-3 региона объединимся, у нас вырастет на столько-то зарплата, у нас появится единый крупный онкологический центр, в который мы будем ездить, у нас появится сообщение. Это все надо говорить и описать людям, чтобы они это поддержали, а не так: решили, и завтра объединение, так не пройдет и не нужно", - заключила спикер Совфеда.
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ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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