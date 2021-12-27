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Закон о QR-кодах требует дополнительного обсуждения, заявила Матвиенко
Закон о QR-кодах требует дополнительного обсуждения, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.12.2021
Закон о QR-кодах требует дополнительного обсуждения, заявила Матвиенко
Законопроект о QR-кодах в общественных местах требует дополнительного обсуждения, ко второму чтению в Госдуме он может быть серьезно доработан, заявила... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:41
2021-12-27T11:41
2021-12-27T12:09
распространение коронавируса
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общество
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валентина матвиенко
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах в общественных местах требует дополнительного обсуждения, ко второму чтению в Госдуме он может быть серьезно доработан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.Она добавила, что после обсуждений документ может быть доработан."Полагаю, этот закон, конечно же, ко второму чтению может быть серьезно доработан", - подчеркнула Матвиенко."Мы, конечно, должны тщательнейшим образом подойти к анализу тех поправок, которые поступят, учесть мнение граждан, не торопиться, принять закон, который будет понятен людям, реализуемый, и даст новые инструменты и возможности для борьбы с ковидом... Мы должны тщательно его проработать, и такая работа уже ведется. Она будет продолжена в январе. И полагаю, что такой закон надо принимать и обсуждать максимально открыто", - сказала Матвиенко."Письменную форму или переболевшего человека, или вакцинированного можно будет получить в МФЦ. Это тоже должно быть обязательно предусмотрено", - сказала Матвиенко.Также она сообщила, что должны быть предусмотрены меры предоставления QR-кодов людям, которые проживают в отдаленных территориях. "Что касается людей, у которых нет смартфонов, телефонов, которые живут в отдаленных районах - абсолютно справедливый вопрос. В этом случае будет обязательство регионам в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места или поселки", - добавила Матвиенко."По отдельным категориям граждан... Уже в первом чтении предложено военнослужащим, которые выполняют особую миссию, что нельзя разглашать персональные данные, это требует отдельной проработки. Возможно, появятся еще какие-то категории, к которым будет обозначен в законе особый подход", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, закон о введении QR-кодов в общественных местах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.Также Володин отмечал, что важно использовать режим обратной связи для снятия всех рисков и опасений по теме законопроекта о QR-кодах ко второму чтению.
https://ria.ru/20211220/qr-kod-1764589971.html
https://ria.ru/20211217/qr-kod-1764241472.html
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qr-код, общество, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мфц (многофункциональный центр)
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Законопроект о QR-кодах в общественных местах требует дополнительного обсуждения, ко второму чтению в Госдуме
он может быть серьезно доработан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
на пресс-конференции в понедельник.
"Конечно, я полагаю, что поступили правильно, что направили его (законопроект – ред.) еще раз на согласование в субъекты РФ
, в Совет Федерации, в общественные и неправительственные организации. Я полагаю, что это очень правильное, дополнительное, широкое, обсуждение с экспертами, специалистами. Надо услышать мнение людей, надо услышать мнение субъектов", - сказала Матвиенко.
Она добавила, что после обсуждений документ может быть доработан.
"Полагаю, этот закон, конечно же, ко второму чтению может быть серьезно доработан", - подчеркнула Матвиенко.
"Мы, конечно, должны тщательнейшим образом подойти к анализу тех поправок, которые поступят, учесть мнение граждан, не торопиться, принять закон, который будет понятен людям, реализуемый, и даст новые инструменты и возможности для борьбы с ковидом... Мы должны тщательно его проработать, и такая работа уже ведется. Она будет продолжена в январе. И полагаю, что такой закон надо принимать и обсуждать максимально открыто", - сказала Матвиенко.
"Письменную форму или переболевшего человека, или вакцинированного можно будет получить в МФЦ. Это тоже должно быть обязательно предусмотрено", - сказала Матвиенко.
Также она сообщила, что должны быть предусмотрены меры предоставления QR-кодов людям, которые проживают в отдаленных территориях. "Что касается людей, у которых нет смартфонов, телефонов, которые живут в отдаленных районах - абсолютно справедливый вопрос. В этом случае будет обязательство регионам в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места или поселки", - добавила Матвиенко.
"По отдельным категориям граждан... Уже в первом чтении предложено военнослужащим, которые выполняют особую миссию, что нельзя разглашать персональные данные, это требует отдельной проработки. Возможно, появятся еще какие-то категории, к которым будет обозначен в законе особый подход", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее спикер ГД Вячеслав Володин
сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
Как сообщил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
, закон о введении QR-кодов в общественных местах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения документ вновь разошлют в регионы.
Также Володин отмечал, что важно использовать режим обратной связи для снятия всех рисков и опасений по теме законопроекта о QR-кодах ко второму чтению.