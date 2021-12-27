https://ria.ru/20211227/putin-1765638037.html

Путин ближайшие три дня проведет в Петербурге

Путин ближайшие три дня проведет в Петербурге - РИА Новости, 27.12.2021

Путин ближайшие три дня проведет в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин ближайшие три дня проведет в Санкт-Петербурге, основные мероприятия в его графике будут связаны с взаимодействием по линии СНГ,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:38

2021-12-27T12:38

2021-12-27T12:38

политика

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

снг

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ближайшие три дня проведет в Санкт-Петербурге, основные мероприятия в его графике будут связаны с взаимодействием по линии СНГ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.По его словам, сегодня Путин значительное время посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, состоится беседа глав государств, общение они продолжат за рабочим завтраком."Вопросов на повестке дня весьма много", - добавил Песков.

санкт-петербург

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политика, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, снг