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Путин ближайшие три дня проведет в Петербурге
Путин ближайшие три дня проведет в Петербурге - РИА Новости, 27.12.2021
Путин ближайшие три дня проведет в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин ближайшие три дня проведет в Санкт-Петербурге, основные мероприятия в его графике будут связаны с взаимодействием по линии СНГ,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:38
2021-12-27T12:38
2021-12-27T12:38
политика
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
снг
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ближайшие три дня проведет в Санкт-Петербурге, основные мероприятия в его графике будут связаны с взаимодействием по линии СНГ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.По его словам, сегодня Путин значительное время посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, состоится беседа глав государств, общение они продолжат за рабочим завтраком."Вопросов на повестке дня весьма много", - добавил Песков.
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политика, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, снг
Путин ближайшие три дня проведет в Петербурге
Путин ближайшие три дня проведет в Петербурге, участвуя в мероприятиях по линии СНГ