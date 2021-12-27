https://ria.ru/20211227/potentsial-1765713503.html

Минобороны: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России

Минобороны: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России - РИА Новости, 27.12.2021

Минобороны: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России

Самое существенное расширение НАТО на восток произошло в 2002 году, в ходе нескольких волн приближения инфраструктуры альянса к западным границам России блок... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:55

2021-12-27T18:55

2021-12-27T18:55

в мире

александр фомин

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самое существенное расширение НАТО на восток произошло в 2002 году, в ходе нескольких волн приближения инфраструктуры альянса к западным границам России блок существенно нарастил свой боевой потенциал, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.По его словам, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России."Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области… В распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", - сказал Фомин.Он добавил, что в арсенал блока было добавлено большое количество вооружений, военной техники и людских ресурсов бывших стран Варшавского договора... НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Чёрного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса, отметил Фомин.Таким образом, констатировал замминистра, "за счёт экспансии на восток потенциал НАТО вырос, причём процесс не был "спровоцирован" Российской Федерацией". Фомин подчеркнул, "что в 1997 году отношения России с Западом были, можно сказать, "безоблачные"."С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности. Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединённая страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока. В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО", - сказал Фомин.Он напомнил, что в 1997 году, после саммита НАТО в Мадриде, стартовали переговоры о вступлении в блок Чехии, Венгрии и Польши. 12 марта 1999 года эти страны стали первыми бывшими членами Варшавского договора, присоединившимися к Североатлантическому союзу.

https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html

https://ria.ru/20211227/rasshirenie-1765710477.html

https://ria.ru/20211227/nato-1765621863.html

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в мире, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия