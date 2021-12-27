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Минобороны: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России
Минобороны: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России - РИА Новости, 27.12.2021
Минобороны: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России
Самое существенное расширение НАТО на восток произошло в 2002 году, в ходе нескольких волн приближения инфраструктуры альянса к западным границам России блок... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:55
2021-12-27T18:55
в мире
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самое существенное расширение НАТО на восток произошло в 2002 году, в ходе нескольких волн приближения инфраструктуры альянса к западным границам России блок существенно нарастил свой боевой потенциал, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.По его словам, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России."Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области… В распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", - сказал Фомин.Он добавил, что в арсенал блока было добавлено большое количество вооружений, военной техники и людских ресурсов бывших стран Варшавского договора... НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Чёрного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса, отметил Фомин.Таким образом, констатировал замминистра, "за счёт экспансии на восток потенциал НАТО вырос, причём процесс не был "спровоцирован" Российской Федерацией". Фомин подчеркнул, "что в 1997 году отношения России с Западом были, можно сказать, "безоблачные"."С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности. Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединённая страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока. В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО", - сказал Фомин.Он напомнил, что в 1997 году, после саммита НАТО в Мадриде, стартовали переговоры о вступлении в блок Чехии, Венгрии и Польши. 12 марта 1999 года эти страны стали первыми бывшими членами Варшавского договора, присоединившимися к Североатлантическому союзу.
https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html
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в мире, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
18:55 27.12.2021
 
Минобороны: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России

Замминистра обороны Фомин: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самое существенное расширение НАТО на восток произошло в 2002 году, в ходе нескольких волн приближения инфраструктуры альянса к западным границам России блок существенно нарастил свой боевой потенциал, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
18:45
Минобороны: НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией
По его словам, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России.
"Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области… В распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", - сказал Фомин.
Он добавил, что в арсенал блока было добавлено большое количество вооружений, военной техники и людских ресурсов бывших стран Варшавского договора... НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Чёрного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса, отметил Фомин.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
18:40
Минобороны: расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе
Таким образом, констатировал замминистра, "за счёт экспансии на восток потенциал НАТО вырос, причём процесс не был "спровоцирован" Российской Федерацией". Фомин подчеркнул, "что в 1997 году отношения России с Западом были, можно сказать, "безоблачные".
"С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности. Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединённая страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока. В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО", - сказал Фомин.
Он напомнил, что в 1997 году, после саммита НАТО в Мадриде, стартовали переговоры о вступлении в блок Чехии, Венгрии и Польши. 12 марта 1999 года эти страны стали первыми бывшими членами Варшавского договора, присоединившимися к Североатлантическому союзу.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
11:37
МИД потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
 
В миреАлександр ФоминНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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