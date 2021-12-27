Минобороны: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России
Замминистра обороны Фомин: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России
© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самое существенное расширение НАТО на восток произошло в 2002 году, в ходе нескольких волн приближения инфраструктуры альянса к западным границам России блок существенно нарастил свой боевой потенциал, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
По его словам, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России.
"Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области… В распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", - сказал Фомин.
Он добавил, что в арсенал блока было добавлено большое количество вооружений, военной техники и людских ресурсов бывших стран Варшавского договора... НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Чёрного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса, отметил Фомин.
Таким образом, констатировал замминистра, "за счёт экспансии на восток потенциал НАТО вырос, причём процесс не был "спровоцирован" Российской Федерацией". Фомин подчеркнул, "что в 1997 году отношения России с Западом были, можно сказать, "безоблачные".
"С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности. Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединённая страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока. В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО", - сказал Фомин.