https://ria.ru/20211227/peskov-1765638907.html

Дата совета Россия-НАТО еще будет подтверждаться, заявили в Кремле

Дата совета Россия-НАТО еще будет подтверждаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.12.2021

Дата совета Россия-НАТО еще будет подтверждаться, заявили в Кремле

Дата Совета Россия-НАТО еще будет подтверждаться и переподтверждаться, предстоит сформировать экспертный состав делегаций, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:39

2021-12-27T12:39

2021-12-27T13:00

дмитрий песков

нато

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совет россия-нато

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дата Совета Россия-НАТО еще будет подтверждаться и переподтверждаться, предстоит сформировать экспертный состав делегаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен 12 января созвать Совет Россия-НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прорабатывает предложение альянса, необходимо решить ряд вопросов."Это будут важные переговоры и весьма, и весьма ответственные. Детали пока дорабатываются по дипломатическим каналам. Безусловно, будет подтверждаться и переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегаций, и от этого многое будет зависеть", - сказал Песков журналистам на вопрос о переговорах по данному треку.В ответ на вопрос, готова ли Россия предоставить США и НАТО дополнительные гарантии, Песков напомнил, что это Россия поставила вопрос о гарантиях безопасности."Об этом договорились президент Путин и президент Байден во время своего последнего видеообщения. И президент Путин сказал, что Россия в семидневный срок, в течение недели, сформулирует точно свою позицию. Россия сформулировала свою позицию, вот теперь давайте дождемся, какая именно позиция будет сформулирована в ответ. Говорить иное было бы сейчас преждевременно", - сказал Песков.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211227/peregovory-1765638615.html

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