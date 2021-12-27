12:39 27.12.2021 (обновлено: 13:00 27.12.2021)
Дата совета Россия-НАТО еще будет подтверждаться, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: дата совета Россия-НАТО еще будет подтверждаться
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дата Совета Россия-НАТО еще будет подтверждаться и переподтверждаться, предстоит сформировать экспертный состав делегаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен 12 января созвать Совет Россия-НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прорабатывает предложение альянса, необходимо решить ряд вопросов.
"Это будут важные переговоры и весьма, и весьма ответственные. Детали пока дорабатываются по дипломатическим каналам. Безусловно, будет подтверждаться и переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегаций, и от этого многое будет зависеть", - сказал Песков журналистам на вопрос о переговорах по данному треку.
"Об этом договорились президент Путин и президент Байден во время своего последнего видеообщения. И президент Путин сказал, что Россия в семидневный срок, в течение недели, сформулирует точно свою позицию. Россия сформулировала свою позицию, вот теперь давайте дождемся, какая именно позиция будет сформулирована в ответ. Говорить иное было бы сейчас преждевременно", - сказал Песков.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.