https://ria.ru/20211227/peregovory-1765638615.html

В Кремле оценили важность переговоров с НАТО по гарантиям безопасности

В Кремле оценили важность переговоров с НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 27.12.2021

В Кремле оценили важность переговоров с НАТО по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным трек переговоров Россия-НАТО по гарантиям безопасности. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:38

2021-12-27T12:38

2021-12-27T12:51

россия

в мире

безопасность

сша

европа

дмитрий песков

сергей рябков

александр грушко

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным трек переговоров Россия-НАТО по гарантиям безопасности.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен 12 января созвать Совет Россия-НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прорабатывает предложение альянса, необходимо решить ряд вопросов."Это очень важный трек переговоров, безусловно, в двух проектах - проекте договора и проекте соглашения, которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно содержится инициатива России, связанная с североатлантическим альянсом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, чего в России ждут от этих переговоров.По его словам, есть смысл в том, чтобы помимо российско-американского трека переговоров на этот счет задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО."Это будут важные переговоры и весьма, весьма ответственные. Детали пока дорабатываются", - добавил Песков.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211227/nato-1765634978.html

https://ria.ru/20211227/nato-1765633672.html

россия

сша

европа

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россия, в мире, безопасность, сша, европа, дмитрий песков, сергей рябков, александр грушко, нато, совет россия-нато