12:38 27.12.2021 (обновлено: 12:51 27.12.2021)
В Кремле оценили важность переговоров с НАТО по гарантиям безопасности
Песков назвал очень важным трек переговоров Россия — НАТО по гарантиям безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным трек переговоров Россия-НАТО по гарантиям безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен 12 января созвать Совет Россия-НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прорабатывает предложение альянса, необходимо решить ряд вопросов.
"Это очень важный трек переговоров, безусловно, в двух проектах - проекте договора и проекте соглашения, которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно содержится инициатива России, связанная с североатлантическим альянсом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, чего в России ждут от этих переговоров.
По его словам, есть смысл в том, чтобы помимо российско-американского трека переговоров на этот счет задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО.
"Это будут важные переговоры и весьма, весьма ответственные. Детали пока дорабатываются", - добавил Песков.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.