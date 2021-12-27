Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/peregovory-1765638615.html
В Кремле оценили важность переговоров с НАТО по гарантиям безопасности
В Кремле оценили важность переговоров с НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 27.12.2021
В Кремле оценили важность переговоров с НАТО по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным трек переговоров Россия-НАТО по гарантиям безопасности. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:38
2021-12-27T12:51
россия
в мире
безопасность
сша
европа
дмитрий песков
сергей рябков
александр грушко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589319905_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_7eca410bfb5e4d6c6b0d112c4dc50b1a.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным трек переговоров Россия-НАТО по гарантиям безопасности.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен 12 января созвать Совет Россия-НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прорабатывает предложение альянса, необходимо решить ряд вопросов."Это очень важный трек переговоров, безусловно, в двух проектах - проекте договора и проекте соглашения, которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно содержится инициатива России, связанная с североатлантическим альянсом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, чего в России ждут от этих переговоров.По его словам, есть смысл в том, чтобы помимо российско-американского трека переговоров на этот счет задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО."Это будут важные переговоры и весьма, весьма ответственные. Детали пока дорабатываются", - добавил Песков.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211227/nato-1765634978.html
https://ria.ru/20211227/nato-1765633672.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589319905_571:216:3013:2048_1920x0_80_0_0_3b9beca6d3ec936c412a118038918e00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, безопасность, сша, европа, дмитрий песков, сергей рябков, александр грушко, нато, совет россия-нато
12:38 27.12.2021 (обновлено: 12:51 27.12.2021)
 
В Кремле оценили важность переговоров с НАТО по гарантиям безопасности

Песков назвал очень важным трек переговоров Россия — НАТО по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным трек переговоров Россия-НАТО по гарантиям безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен 12 января созвать Совет Россия-НАТО. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва прорабатывает предложение альянса, необходимо решить ряд вопросов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
12:28
Лавров отверг возможность вступления России в НАТО
"Это очень важный трек переговоров, безусловно, в двух проектах - проекте договора и проекте соглашения, которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно содержится инициатива России, связанная с североатлантическим альянсом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, чего в России ждут от этих переговоров.
По его словам, есть смысл в том, чтобы помимо российско-американского трека переговоров на этот счет задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО.
"Это будут важные переговоры и весьма, весьма ответственные. Детали пока дорабатываются", - добавил Песков.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
12:20
Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли
 
РоссияВ миреБезопасностьСШАЕвропаДмитрий ПесковСергей РябковАлександр ГрушкоНАТОСовет Россия-НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"