https://ria.ru/20211227/pasport-1765584584.html

В России начинают внедрять цифровые паспорта

Названы пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов - РИА Новости, 27.12.2021

В России начинают внедрять цифровые паспорта

Правительство выбрало Москву, Подмосковье и Татарстан в качестве трех пилотных регионов, где внедрят цифровые паспорта, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T03:05

2021-12-27T03:05

2021-12-27T14:46

общество

технологии

республика татарстан (татарстан)

московская область (подмосковье)

москва

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство выбрало Москву, Подмосковье и Татарстан в качестве трех пилотных регионов, где внедрят цифровые паспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он напомнил, что удостоверение личности нового образца — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно будет занести другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав. "На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия", — сообщил Чернышенко.Выдача цифровых документов начнется с начала 2023 года, использовать их можно будет в любой точке страны, уточнил зампред. Он добавил, что системный проект нового паспорта уже готов, пройдены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.Решение о замене бумажного документа на смарт-карту останется на усмотрение каждого гражданина. При этом вице-премьер выразил уверенность, что "выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя".

https://ria.ru/20211226/pasport-1765523737.html

https://ria.ru/20211221/pasport-1764638984.html

республика татарстан (татарстан)

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общество, технологии, республика татарстан (татарстан), московская область (подмосковье), москва, дмитрий чернышенко, россия