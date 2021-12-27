https://ria.ru/20211227/pasport-1765584584.html
В России начинают внедрять цифровые паспорта
Названы пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов - РИА Новости, 27.12.2021
В России начинают внедрять цифровые паспорта
Правительство выбрало Москву, Подмосковье и Татарстан в качестве трех пилотных регионов, где внедрят цифровые паспорта, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T03:05
2021-12-27T03:05
2021-12-27T14:46
общество
технологии
республика татарстан (татарстан)
московская область (подмосковье)
москва
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство выбрало Москву, Подмосковье и Татарстан в качестве трех пилотных регионов, где внедрят цифровые паспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он напомнил, что удостоверение личности нового образца — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно будет занести другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав. "На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия", — сообщил Чернышенко.Выдача цифровых документов начнется с начала 2023 года, использовать их можно будет в любой точке страны, уточнил зампред. Он добавил, что системный проект нового паспорта уже готов, пройдены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.Решение о замене бумажного документа на смарт-карту останется на усмотрение каждого гражданина. При этом вице-премьер выразил уверенность, что "выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя".
https://ria.ru/20211226/pasport-1765523737.html
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общество, технологии, республика татарстан (татарстан), московская область (подмосковье), москва, дмитрий чернышенко, россия
03:05 27.12.2021 (обновлено: 14:46 27.12.2021)
Названы пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов
Вице-премьер Чернышенко: цифровой паспорт испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство
выбрало Москву
, Подмосковье
и Татарстан в качестве трех пилотных регионов, где внедрят цифровые паспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко
.
Он напомнил, что удостоверение личности нового образца — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно будет занести другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.
"На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия", — сообщил Чернышенко.
Выдача цифровых документов начнется с начала 2023 года, использовать их можно будет в любой точке страны, уточнил зампред.
Он добавил, что системный проект нового паспорта уже готов, пройдены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.
Решение о замене бумажного документа на смарт-карту останется на усмотрение каждого гражданина. При этом вице-премьер выразил уверенность, что "выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя".