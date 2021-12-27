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Песков об омикрон-штамме: исчерпывающих решений пока быть не может
Песков об омикрон-штамме: исчерпывающих решений пока быть не может - РИА Новости, 27.12.2021
Песков об омикрон-штамме: исчерпывающих решений пока быть не может
Исчерпывающих решений о грядущих последствиях штамма коронавируса "омикрон" пока быть не может, потому что сейчас о нем не так много информации, заявил... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:39
2021-12-27T12:39
2021-12-27T12:44
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Исчерпывающих решений о грядущих последствиях штамма коронавируса "омикрон" пока быть не может, потому что сейчас о нем не так много информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на пресс-конференции заявила, что для достижения коллективного иммунитета необходима стопроцентная вакцинация россиян. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, стране нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%."С учетом появления и стремительного распространения нового штамма, наши вирусологи и медики, они, конечно же, работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих каких-то решений на этот счет быть не может, потому что еще не так много информации. Но однозначно одно - это то, что нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть у нас сейчас. И поэтому, конечно, здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли оценки в отношении коллективного иммунитета на фоне того, что Матвиенко заявила о необходимости привить 100% населения.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:39 27.12.2021 (обновлено: 12:44 27.12.2021)
Песков об омикрон-штамме: исчерпывающих решений пока быть не может
Пресс-секретарь Песков об "омикроне": исчерпывающих решений пока быть не может