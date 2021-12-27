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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211227/omikron-1765590658.html
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова - РИА Новости, 27.12.2021
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", город готов оборудовать дополнительные койки в больницах, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T07:16
2021-12-27T12:16
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
анастасия ракова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва адаптирует медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", город готов оборудовать дополнительные койки в больницах, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Пока, пользуясь передышкой, мы не расслабляемся, мы продолжаем теперь уже анализировать, как ведут себя наши коллеги за рубежом и пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма. У нас на сегодняшний день свободно 6 тысяч коек. Если бы не было нового штамма, мы бы точно эти койки закрыли, а временный персонал распустили. Мы не только не делаем этого, мы имеем четкий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность, на всякий случай, чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают", - сказала Ракова.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
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общество, москва, здоровье, анастасия ракова , омикрон-штамм коронавируса
07:16 27.12.2021 (обновлено: 12:16 27.12.2021)
 
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова

Заммэра Ракова: Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрон"-штамма

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва адаптирует медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", город готов оборудовать дополнительные койки в больницах, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Пока, пользуясь передышкой, мы не расслабляемся, мы продолжаем теперь уже анализировать, как ведут себя наши коллеги за рубежом и пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма. У нас на сегодняшний день свободно 6 тысяч коек. Если бы не было нового штамма, мы бы точно эти койки закрыли, а временный персонал распустили. Мы не только не делаем этого, мы имеем четкий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность, на всякий случай, чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают", - сказала Ракова.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
06:19
В Москве более тысячи пациентов получили препарат на основе антител
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеАнастасия РаковаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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