https://ria.ru/20211227/omikron-1765590658.html
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова - РИА Новости, 27.12.2021
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", город готов оборудовать дополнительные койки в больницах, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T07:16
2021-12-27T07:16
2021-12-27T12:16
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
анастасия ракова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва адаптирует медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", город готов оборудовать дополнительные койки в больницах, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Пока, пользуясь передышкой, мы не расслабляемся, мы продолжаем теперь уже анализировать, как ведут себя наши коллеги за рубежом и пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма. У нас на сегодняшний день свободно 6 тысяч коек. Если бы не было нового штамма, мы бы точно эти койки закрыли, а временный персонал распустили. Мы не только не делаем этого, мы имеем четкий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность, на всякий случай, чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают", - сказала Ракова.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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общество, москва, здоровье, анастасия ракова , омикрон-штамм коронавируса
07:16 27.12.2021 (обновлено: 12:16 27.12.2021)
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова
Заммэра Ракова: Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрон"-штамма