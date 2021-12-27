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НАТО отказывается от диалога на равных, заявили в Минобороны
НАТО отказывается от диалога на равных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.12.2021
НАТО отказывается от диалога на равных, заявили в Минобороны
НАТО на протяжении последних лет игнорирует интересы России и отказывается вести диалог на равных, когда Москва пытается наладить взаимодействие, заявил... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:08
2021-12-27T19:08
в мире
москва
александр фомин
нато
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НАТО на протяжении последних лет игнорирует интересы России и отказывается вести диалог на равных, когда Москва пытается наладить взаимодействие, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве."Альянс постоянно игнорировал российские интересы и уклонялся от равноправного обсуждения имеющихся проблем. Например, в 2009 году было отклонено российское предложение заключить новое всеобъемлющее соглашение, призванное закрепить взаимные гарантии безопасности в свете охлаждения двусторонних отношений под влиянием событий в Грузии 2008 года", - сказал Фомин.Он напомнил, что в сентябре 2017 года начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов передал председателю военного комитета НАТО Петеру Павелу ряд предложений по нормализации отношений с Брюсселем по военной линии."Одно из этих предложений - поддержание контактов высокого уровня. Однако состоявшиеся в период с 2016 по 2021 годы переговоры показали, что альянс не готов к предметному разговору между военными, уклоняется от принятия конкретных решений по деэскалации, последовательно отвергает любые российские инициативы", - сказал Фомин.Также российская сторона предлагала продолжить обмениваться информацией о террористической угрозе. При этом Фомин отметил, что отказ от координации действий с Россией стал одной из причин фиаско НАТО в Афганистане."Как представляется, отказ от координации действий альянса с Россией стал, в том числе, одной из причин фиаско, которое Североатлантический союз потерпел в Афганистане, поскольку отсутствие обмена информацией по антитеррористической проблематике существенно осложнило решение задачи по нейтрализации боевиков как в Афганистане, так и в других регионах мира", - сказал Фомин.По его словам, партнёрам также предлагалось перенести районы проведения учений вглубь национальной территории дальше от линии соприкосновения России и НАТО. "Ответ до сих пор нами так и не получен", - констатировал Фомин.Он заявил, что с российской стороны предпринимались и дополнительные шаги по деэскалации напряженности."Например, в 2017 году мы заявили о намерении продолжать практику приглашения экспертов стран НАТО и высокопоставленных должностных лиц к участию в мероприятиях, проводимых Минобороны России. Со стороны стран НАТО данное предложение также осталось без ответа", - сказал Фомин.В рамках выполнения данного обязательства Минобороны ежегодно предлагает НАТО и государствам-членам блока направлять делегации на Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия", Армейские международные игры, но официальные лица блока игнорируют эти мероприятия, - подчеркнул представитель министерства.Он также отметил, что НАТО предлагалось восстановить полномасштабную деятельность аппарата главного военного представителя РФ при НАТО и Военной миссии связи НATO в Москве. В ответ Североатлантический союз не только отказался поддержать данное предложение, но и создал условия для дальнейшего ограничения возможностей работы российских дипломатов в Брюсселе, сказал Фомин."В марте 2018 года под надуманным предлогом принято решение выслать сотрудников постпредства России при НАТО, а также уменьшить количество аккредитованного персонала росзагранучреждения с 30 до 20 человек. В октябре текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в одностороннем порядке объявил об очередном сокращении численности постпредства России с 20 до 10 человек", - подчеркнул Фомин.В ответ на эти недружественные действия руководство России было вынуждено принять решение о приостановке деятельности диппредставительства при альянсе, включая аппарат главного военного представителя. Соответственно, прекращена работа Военной миссии связи и информационного бюро блока в Москве, напомнил Фомин.По его словам, российские представители стремились интенсифицировать консультации по такому важному вопросу, как использование транспондеров при полётах военной авиации. Предложение основывалось на инициативе, выдвинутой президентом Финляндии Саули Ниинистё на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года.Но Брюссель затянул обсуждение данной проблематики, ссылаясь на необходимость её тщательного изучения экспертами, в том числе в рамках Международной организации по гражданской авиации (ИКАО), отметил Фомин. Никакие обязательства в данной сфере альянс до сих пор не принял. Несмотря на то что российские лётчики летают с включенными средствами распознавания, коалиционная военная авиация по-прежнему без использования транспондеров, констатировал он.По его словам, министерство обороны РФ постоянно предлагало партнёрам организовать взаимодействие по исключению инцидентов в связи с военной деятельностью на море и в воздушном пространстве над ним на базе двусторонних соглашений в этой области. Предлагалось также заключить общее с НАТО соглашение в данной сфере. "Североатлантический союз не предпринял никаких шагов", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20211227/podgotovka-1765711462.html
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в мире, москва, александр фомин, нато, россия
19:08 27.12.2021
 
НАТО отказывается от диалога на равных, заявили в Минобороны

Замглавы Минобороны Фомин: НАТО последние годы игнорирует интересы России

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НАТО на протяжении последних лет игнорирует интересы России и отказывается вести диалог на равных, когда Москва пытается наладить взаимодействие, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
"Альянс постоянно игнорировал российские интересы и уклонялся от равноправного обсуждения имеющихся проблем. Например, в 2009 году было отклонено российское предложение заключить новое всеобъемлющее соглашение, призванное закрепить взаимные гарантии безопасности в свете охлаждения двусторонних отношений под влиянием событий в Грузии 2008 года", - сказал Фомин.
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Он напомнил, что в сентябре 2017 года начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов передал председателю военного комитета НАТО Петеру Павелу ряд предложений по нормализации отношений с Брюсселем по военной линии.
"Одно из этих предложений - поддержание контактов высокого уровня. Однако состоявшиеся в период с 2016 по 2021 годы переговоры показали, что альянс не готов к предметному разговору между военными, уклоняется от принятия конкретных решений по деэскалации, последовательно отвергает любые российские инициативы", - сказал Фомин.
Также российская сторона предлагала продолжить обмениваться информацией о террористической угрозе. При этом Фомин отметил, что отказ от координации действий с Россией стал одной из причин фиаско НАТО в Афганистане.
"Как представляется, отказ от координации действий альянса с Россией стал, в том числе, одной из причин фиаско, которое Североатлантический союз потерпел в Афганистане, поскольку отсутствие обмена информацией по антитеррористической проблематике существенно осложнило решение задачи по нейтрализации боевиков как в Афганистане, так и в других регионах мира", - сказал Фомин.
По его словам, партнёрам также предлагалось перенести районы проведения учений вглубь национальной территории дальше от линии соприкосновения России и НАТО. "Ответ до сих пор нами так и не получен", - констатировал Фомин.
Он заявил, что с российской стороны предпринимались и дополнительные шаги по деэскалации напряженности.
"Например, в 2017 году мы заявили о намерении продолжать практику приглашения экспертов стран НАТО и высокопоставленных должностных лиц к участию в мероприятиях, проводимых Минобороны России. Со стороны стран НАТО данное предложение также осталось без ответа", - сказал Фомин.
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В рамках выполнения данного обязательства Минобороны ежегодно предлагает НАТО и государствам-членам блока направлять делегации на Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия", Армейские международные игры, но официальные лица блока игнорируют эти мероприятия, - подчеркнул представитель министерства.
Он также отметил, что НАТО предлагалось восстановить полномасштабную деятельность аппарата главного военного представителя РФ при НАТО и Военной миссии связи НATO в Москве. В ответ Североатлантический союз не только отказался поддержать данное предложение, но и создал условия для дальнейшего ограничения возможностей работы российских дипломатов в Брюсселе, сказал Фомин.
"В марте 2018 года под надуманным предлогом принято решение выслать сотрудников постпредства России при НАТО, а также уменьшить количество аккредитованного персонала росзагранучреждения с 30 до 20 человек. В октябре текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в одностороннем порядке объявил об очередном сокращении численности постпредства России с 20 до 10 человек", - подчеркнул Фомин.
В ответ на эти недружественные действия руководство России было вынуждено принять решение о приостановке деятельности диппредставительства при альянсе, включая аппарат главного военного представителя. Соответственно, прекращена работа Военной миссии связи и информационного бюро блока в Москве, напомнил Фомин.
По его словам, российские представители стремились интенсифицировать консультации по такому важному вопросу, как использование транспондеров при полётах военной авиации. Предложение основывалось на инициативе, выдвинутой президентом Финляндии Саули Ниинистё на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года.
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Но Брюссель затянул обсуждение данной проблематики, ссылаясь на необходимость её тщательного изучения экспертами, в том числе в рамках Международной организации по гражданской авиации (ИКАО), отметил Фомин. Никакие обязательства в данной сфере альянс до сих пор не принял. Несмотря на то что российские лётчики летают с включенными средствами распознавания, коалиционная военная авиация по-прежнему без использования транспондеров, констатировал он.
По его словам, министерство обороны РФ постоянно предлагало партнёрам организовать взаимодействие по исключению инцидентов в связи с военной деятельностью на море и в воздушном пространстве над ним на базе двусторонних соглашений в этой области. Предлагалось также заключить общее с НАТО соглашение в данной сфере. "Североатлантический союз не предпринял никаких шагов", - сказал Фомин.
 
В миреМоскваАлександр ФоминНАТОРоссия
 
 
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