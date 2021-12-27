https://ria.ru/20211227/mintrans-1765668608.html

Минтранс проработает корректировку субсидирования перелетов в ДФО

Минтранс проработает корректировку субсидирования перелетов в ДФО - РИА Новости, 27.12.2021

Минтранс проработает корректировку субсидирования перелетов в ДФО

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минтрансу проработать вопрос о корректировке субсидирования из федерального бюджета... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:51

2021-12-27T14:51

2021-12-27T14:51

экономика

юрий трутнев

дальний восток

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минтрансу проработать вопрос о корректировке субсидирования из федерального бюджета авиаперелетов на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба вице-премьера.Трутнев провёл совещание о субсидировании авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе. Главы регионов ДФО на совещании отметили, что в проекте нормативно-правовых актов важно учесть не только софинансирование федеральным бюджетом местных авиаперевозок по новым направлениям, но и увеличить субсидирование по имеющимся направлениям, чтобы цены на билеты внутри регионов были более доступными для населения."По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минтрансу России дополнительно проработать вопрос о корректировке параметров софинансирования со стороны федерального бюджета для субсидирования местных авиаперевозок",- говорится в сообщении.

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экономика, юрий трутнев, дальний восток, россия