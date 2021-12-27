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Путин обсудил с президентом Таджикистана миграционные потоки
Путин обсудил с президентом Таджикистана миграционные потоки - РИА Новости, 27.12.2021
Путин обсудил с президентом Таджикистана миграционные потоки
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном миграционные потоки из Таджикистана в Россию и отметил необходимость... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:59
2021-12-27T15:59
в мире
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном миграционные потоки из Таджикистана в Россию и отметил необходимость изучения русского языка."Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Много очень желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживают сегодня на временной основе и работают около миллиона человек из Таджикистана", - сказал Путин.По словам президента РФ, "в позапрошлом году они перевели домой где-то миллиард 800 миллионов, а в прошлом году в связи с пандемией количество людей сократилось работающих, где-то миллиард 700 получилось"."Но как и договаривались, мы с вами решаем вопросы, связанные с этими миграционными потоками, с тем чтобы поддержать экономику Таджикистана и людей. Ну и наша промышленность, экономика в целом, строительный сектор заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей", - сказал президент России.Путин отметил, что изучение русского языка является самым верным способом адаптации людей, для того чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно.
https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744437081.html
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в мире, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия
15:59 27.12.2021
 
Путин обсудил с президентом Таджикистана миграционные потоки

Президент Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном миграционные потоки

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном миграционные потоки из Таджикистана в Россию и отметил необходимость изучения русского языка.
"Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Много очень желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживают сегодня на временной основе и работают около миллиона человек из Таджикистана", - сказал Путин.
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По словам президента РФ, "в позапрошлом году они перевели домой где-то миллиард 800 миллионов, а в прошлом году в связи с пандемией количество людей сократилось работающих, где-то миллиард 700 получилось".
"Но как и договаривались, мы с вами решаем вопросы, связанные с этими миграционными потоками, с тем чтобы поддержать экономику Таджикистана и людей. Ну и наша промышленность, экономика в целом, строительный сектор заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей", - сказал президент России.
Путин отметил, что изучение русского языка является самым верным способом адаптации людей, для того чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно.
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Главы МИД Таджикистана и России обсудили вопросы миграции
 
В миреТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонРоссия
 
 
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