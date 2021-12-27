18:40 27.12.2021 (обновлено: 21:50 27.12.2021)
Эксперт оценил проект поправок к конституции Белоруссии
Ученый Межевич: новая конституция Белоруссии позволит стабилизировать ситуацию в стране
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новая конституция Белоруссии позволит внести вклад в стабилизацию обстановки в республике, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.
"Президент Белоруссии понимает, что сегодня протестные настроения есть, они остались. Если люди не ходят по улицам и не совершают массово противоправные поступки - это еще нельзя считать согласием с политикой президента", - сказал РИА Новости Межевич.
Он добавил, что белорусская оппозиция существует не только в Варшаве, Вильнюсе, Киеве, Риге, но и в Минске. "И, конечно, необходимо выходить на более широкий консенсус. Для этого нужны определенные реформы, гарантии - хотя бы те, которые есть в России, Казахстане для гражданского общества. То есть режим может быть в определенной степени авторитарным, я считаю, это комплимент, но он должен обладать обратной связью между обществом и лидером", - пояснил собеседник агентства.
По его прогнозам, проект новой конституции позволит внести вклад в стабилизацию ситуации в стране. "На мой взгляд, если внешнее воздействие удастся остановить, если провести конституционную реформу и выходить последовательно на выборы всех типов, как и планируется, то в оптимистическом варианте через пару лет ситуацию в республике Беларусь можно стабилизировать", - заключил эксперт.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность.