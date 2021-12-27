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Эксперт оценил проект поправок к конституции Белоруссии
Эксперт оценил проект поправок к конституции Белоруссии - РИА Новости, 27.12.2021
Эксперт оценил проект поправок к конституции Белоруссии
Новая конституция Белоруссии позволит внести вклад в стабилизацию обстановки в республике, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:40
2021-12-27T21:50
в мире
российская академия наук
александр лукашенко
николай межевич
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новая конституция Белоруссии позволит внести вклад в стабилизацию обстановки в республике, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в стране конституционным референдумом."Президент Белоруссии понимает, что сегодня протестные настроения есть, они остались. Если люди не ходят по улицам и не совершают массово противоправные поступки - это еще нельзя считать согласием с политикой президента", - сказал РИА Новости Межевич.Он добавил, что белорусская оппозиция существует не только в Варшаве, Вильнюсе, Киеве, Риге, но и в Минске. "И, конечно, необходимо выходить на более широкий консенсус. Для этого нужны определенные реформы, гарантии - хотя бы те, которые есть в России, Казахстане для гражданского общества. То есть режим может быть в определенной степени авторитарным, я считаю, это комплимент, но он должен обладать обратной связью между обществом и лидером", - пояснил собеседник агентства.По его прогнозам, проект новой конституции позволит внести вклад в стабилизацию ситуации в стране. "На мой взгляд, если внешнее воздействие удастся остановить, если провести конституционную реформу и выходить последовательно на выборы всех типов, как и планируется, то в оптимистическом варианте через пару лет ситуацию в республике Беларусь можно стабилизировать", - заключил эксперт.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность.
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"Обязательно проведем референдум" – Лукашенко о проекте новой Конституции
Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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в мире, российская академия наук, александр лукашенко, николай межевич, россия
18:40 27.12.2021 (обновлено: 21:50 27.12.2021)
 
Эксперт оценил проект поправок к конституции Белоруссии

Ученый Межевич: новая конституция Белоруссии позволит стабилизировать ситуацию в стране

© AFP 2021Мужчина проходит мимо граффити с флагом Белоруссии
Мужчина проходит мимо граффити с флагом Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новая конституция Белоруссии позволит внести вклад в стабилизацию обстановки в республике, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он связан с готовящимся в стране конституционным референдумом.
"Президент Белоруссии понимает, что сегодня протестные настроения есть, они остались. Если люди не ходят по улицам и не совершают массово противоправные поступки - это еще нельзя считать согласием с политикой президента", - сказал РИА Новости Межевич.
Он добавил, что белорусская оппозиция существует не только в Варшаве, Вильнюсе, Киеве, Риге, но и в Минске. "И, конечно, необходимо выходить на более широкий консенсус. Для этого нужны определенные реформы, гарантии - хотя бы те, которые есть в России, Казахстане для гражданского общества. То есть режим может быть в определенной степени авторитарным, я считаю, это комплимент, но он должен обладать обратной связью между обществом и лидером", - пояснил собеседник агентства.
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По его прогнозам, проект новой конституции позволит внести вклад в стабилизацию ситуации в стране. "На мой взгляд, если внешнее воздействие удастся остановить, если провести конституционную реформу и выходить последовательно на выборы всех типов, как и планируется, то в оптимистическом варианте через пару лет ситуацию в республике Беларусь можно стабилизировать", - заключил эксперт.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность.
 
В миреРоссийская академия наукАлександр ЛукашенкоНиколай МежевичРоссия
 
 
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