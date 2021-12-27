https://ria.ru/20211227/mediki-1765600604.html

Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим в праздники

Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим в праздники - РИА Новости, 27.12.2021

Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим в праздники

Президент России Владимир Путин поручил кабмину установить двойные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с больными COVID-19. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:43

2021-12-27T09:43

2021-12-27T10:18

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину установить двойные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с больными COVID-19."Правительству России <...> продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <...> оказывающим медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, <...> работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, <...> социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года, ответственный — глава кабмина Михаил Мишустин. Четырнадцатого декабря министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на эту инициативу есть.Двадцать первого декабря на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер говорил, что сейчас инфицированным коронавирусом помогают около 300 тысяч врачей, власти стараются оказывать им поддержку. За последние три месяца правительство направило более 50 миллиардов рублей на соцвыплаты медицинским работникам.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764748414.html

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общество, владимир путин, правительство рф, здоровье - общество, врачи, россия, коронавирус в россии