09:43 27.12.2021 (обновлено: 10:18 27.12.2021)
Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим в праздники
Путин поручил установить двойные выплаты медикам за работу в новогодние праздники
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину установить двойные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с больными COVID-19.
"Правительству России <...> продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <...> оказывающим медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, <...> работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, <...> социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года, ответственный — глава кабмина Михаил Мишустин. Четырнадцатого декабря министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на эту инициативу есть.
Двадцать первого декабря на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер говорил, что сейчас инфицированным коронавирусом помогают около 300 тысяч врачей, власти стараются оказывать им поддержку. За последние три месяца правительство направило более 50 миллиардов рублей на соцвыплаты медицинским работникам.