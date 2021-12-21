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Правительство направило на выплаты медикам более 50 миллиардов рублей

Правительство направило на выплаты медикам более 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.12.2021

Правительство направило на выплаты медикам более 50 миллиардов рублей

Кабмин направил свыше 50 миллиардов рублей для медиков, это без учета выплат за работу в выходные по борьбе с короновирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:52

2021-12-21T15:52

2021-12-21T17:43

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кабмин направил свыше 50 миллиардов рублей для медиков, это без учета выплат за работу в выходные по борьбе с короновирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Сегодня около 300 тысяч медицинских работников помогают заболевшим ковидом. Мы и дальше будем оказывать им поддержку, в том числе предоставляя специальные социальные выплаты. Они были введены по решению главы государства для персонала, который работает с пациентами, заразившимися коронавирусом, чтобы они вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь - правительство направило свыше 50 миллиардов рублей. Это без учёта инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. Финансирование мы также предоставим", - сказал Мишустин.

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