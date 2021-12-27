https://ria.ru/20211227/matvienko-1765647811.html

СФ изучает предложения о поправках в закон об иноагентах, заявила Матвиенко

СФ изучает предложения о поправках в закон об иноагентах, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.12.2021

СФ изучает предложения о поправках в закон об иноагентах, заявила Матвиенко

Совет Федерации внимательно изучает предложения Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по изменениям в закон о СМИ-иноагентах, сообщила спикер... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:09

2021-12-27T13:09

2021-12-27T13:12

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валентина матвиенко

сша

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Совет Федерации внимательно изучает предложения Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по изменениям в закон о СМИ-иноагентах, сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко."СПЧ внес предложения, мы их внимательно изучаем", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.Она также подчеркнула, что в абсолютном большинстве государств запрещена политическая деятельность структур и организаций, получающих иностранное финансирование."Россия в этом ряду не исключение. Мы были вынуждены принять такой закон, учитывая международную практику", - отметила спикер СФ.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.

https://ria.ru/20211221/zakon-1764670001.html

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совет по правам человека при президенте рф (спч), валентина матвиенко, сша, совет федерации рф, россия