13:09 27.12.2021 (обновлено: 13:12 27.12.2021)
СФ изучает предложения о поправках в закон об иноагентах, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: СПЧ внес предложения о поправках в закон об иноагентах
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Совет Федерации внимательно изучает предложения Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по изменениям в закон о СМИ-иноагентах, сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"СПЧ внес предложения, мы их внимательно изучаем", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.
Она также подчеркнула, что в абсолютном большинстве государств запрещена политическая деятельность структур и организаций, получающих иностранное финансирование.
"Россия в этом ряду не исключение. Мы были вынуждены принять такой закон, учитывая международную практику", - отметила спикер СФ.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ – иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.
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