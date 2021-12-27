09:29 27.12.2021 (обновлено: 10:05 27.12.2021)
Мали может сотрудничать с любыми партнерами, заявили в МИД
В МИД считают, что Мали может сотрудничать с любыми партнерами для борьбы с терроризмом
© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020
© AP Photo
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Мали имеют полное право сотрудничать с любыми партнерами для борьбы с террористами в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Он отметил, что постепенное сворачивание Францией операции "Бархан" и вывод французских военных из Мали может спровоцировать всплеск террористической активности, при этом страны региона вряд ли обладают потенциалом, чтобы справиться с возникающими угрозами.
"В этих условиях Мали, равно как и другие государства Сахаро-Сахеля, имеет полное право сотрудничать с любыми другими партнерами для борьбы с экстремистами. Попытки повлиять на решение суверенного государства через неприкрытый шантаж и угрозы – проявление неоколониализма в чистом виде", - сказал Ильичев.
"Полагаем, что борьба с международным терроризмом в Африке – общая задача для всех внерегиональных игроков. В данном контексте отвлеченные рассуждения о традиционных сферах влияния отдельных государств выглядят просто неуместно", - добавил высокопоставленный дипломат.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".