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Петр Ильичев: Афганистану жизненно необходимы замороженные в США деньги

Петр Ильичев: Афганистану жизненно необходимы замороженные в США деньги - РИА Новости, 27.12.2021

Петр Ильичев: Афганистану жизненно необходимы замороженные в США деньги

Несмотря на то, что различные страны пообещали перечислить на помощь Афганистану в бюджет гуманитарных организаций 1,2 миллиарда долларов, до населения страны... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:00

2021-12-27T10:00

2021-12-27T10:00

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Несмотря на то, что различные страны пообещали перечислить на помощь Афганистану в бюджет гуманитарных организаций 1,2 миллиарда долларов, до населения страны эти деньги не доходят – банковская система в стране не работает из-за санкций США. О том, почему персоналу ООН приходится ввозить наличные в Афганистан, чем грозит сворачивание французской антитеррористической операции в Мали, и может ли СБ ООН ввести санкции против захвативших власть в Мьянме военных, рассказал в интервью корреспондентам РИА Новости Татьяне Кукушкиной и Полине Чернице директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.– Планирует ли Россия увеличивать свои взносы в Продовольственную программу ООН и другие ее структуры, которые занимаются гуманитарными вопросами, чтобы эти средства были направлены в качестве экстренной помощи Кабулу?– По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ситуация в Афганистане остается тяжелой и нестабильной. Виной тому не только многолетняя война, но и пандемия коронавируса COVID-19, которая привела к дальнейшей дестабилизации гуманитарной обстановки в 2020 году. Всемирная продовольственная программа ООН присвоила страновой операции в Афганистане третий, наивысший, уровень сложности.Афганистан традиционно входит в число получателей российской гуманитарной помощи, в том числе по линии ООН. В 2018-2021 годах по линии Всемирной продовольственной программы нами была оказана гуманитарная продовольственная помощь Афганистану в объеме шести миллионов долларов в форме поставок жизненно важных продуктов питания, которые распределялись силами гуманитарного персонала ООН среди наиболее уязвимых слоев населения. Среди прочего наша страна сыграла важную роль в развитии логистического потенциала гуманитарных агентств ООН в Афганистане, передав в общей сложности более 70 единиц техники в автопарк Всемирной продовольственной программы в качестве взноса в натуральной форме – 40 автомобилей КамАЗ в 2011 году и 31 автомобиль КамАЗ в 2015 году.Считаем нужным отметить, что Россия добилась включения в принятую 30 августа резолюцию СБ ООН 2593 по Афганистану призыва ко всем донорам и международным гуманитарным организациям оказывать помощь Афганистану и основным странам-реципиентам беженцев.Тринадцатого сентября состоялась министерская конференция по гуманитарной ситуации в Афганистане. До конца года доноры пообещали перечислить в бюджет гуманитарных организаций 1,2 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает изначально запрошенную ооновцами сумму в размере 606 миллионов долларов. Вместе с тем банковская система в Афганистане не функционирует, поэтому перевести обещанные деньги населению страны не получается. Персоналу ООН приходится ввозить наличные средства с собой.Десятого декабря Всемирный банк принял решение до конца года выделить 280 миллионов долларов (из Центрального фонда по восстановлению Афганистана, общий размер средств которого составляет 1,5 миллиарда долларов) агентствам ООН, работающим в стране. Из них 180 миллионов долларов – Всемирной продовольственной программе на обеспечение продовольствием порядка 2,7 миллиона человек.По линии Программы развития ООН гуманитарная помощь Афганистану Россией не предоставляется. Со своей стороны, внимательно отслеживаем ситуацию в стране, в том числе и с точки зрения гуманитарных потребностей населения. Решение о возможности увеличения объемов помощи по линии гуманитарных агентств будет приниматься на основе анализа эффективности их деятельности в обновленных реалиях.– На фоне стремительно ухудшающейся ситуации в Афганистане стоит ли Москве инициировать срочное голосование в СБ ООН по размораживанию афганских счетов в зарубежных банках?– Как в двусторонних контактах, так и на международных площадках Россия регулярно акцентирует необходимость скорейшего размораживания афганских авуаров в интересах спасения Афганистана и его населения от полномасштабной гуманитарной катастрофы, способной спровоцировать разрушительные последствия регионального и даже международного масштаба.К сожалению, наши западные партнеры – в первую очередь американцы, в чьих банках находится подавляющее большинство афганских денежных средств, – продолжают ссылаться на препятствующие этому обстоятельства, прежде всего имеющие процессуально-судебный и санкционный характер. И это несмотря на то, что текущее незавидное положение дел – прямой результат их безответственного 20-летнего военного присутствия в стране.Вместе с тем определенные подвижки на данном треке имеются. Так, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял подготовленную США резолюцию, предусматривающую гуманитарные изъятия из санкционного режима согласно резолюции СБ 1988 по движению талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.). Документ позволяет оказывать гуманитарное содействие афганскому народу в условиях действующих в отношении руководства талибов ограничений.В то же время Россия продолжит призывать Вашингтон и его союзников к полному отказу от политизации гуманитарной проблематики. Сегодня на фоне стремительного нарастания рисков расползания наркотических и террористических угроз по региону и за его пределы Афганистану жизненно необходимы его финансовые средства, удерживаемые на международных счетах, для эффективного купирования стоящих перед страной вызовов.– Ливийский военный комитет "5+5" окончательно согласовал план по выводу иностранных войск и наемников. Должна ли ООН направлять в Ливию наблюдателей для контроля за выводом военных?– В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2570 на Миссию ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) возлагаются задачи содействия достижению прекращения боевых действий и поддержки в осуществлении такого режима самими ливийскими сторонами. С этой целью предусмотрено поэтапное развертывание наблюдательного компонента в составе миссии. Насколько нам известно, этот процесс уже запущен.Твердо убеждены, что степень вовлеченности МООНПЛ и параметры мониторинга вывода иностранных вооруженных сил и наемников должны быть приемлемы для ливийских сторон, играющих в этом процессе лидирующую роль. Ответственность за выполнение всех аспектов межливийского соглашения, заключенного в октябре 2020 года, включая вывод иностранных вооруженных сил и наемников, в конечном итоге лежит на самих ливийцах.– Как вы могли бы прокомментировать оценки западных аналитиков о том, что Москва усиливает свое влияние в Сахаро-Сахельском регионе вопреки нормам международного права?– Сахаро-Сахельский регион остается одним из самых нестабильных в Африке, в том числе из-за наплыва боевиков и оружия после развала государственности в Ливии в результате западной военной интервенции в 2011 году. Пользуясь слабостью государственной власти, внутриполитическими и социально-экономическими проблемами, межэтническими противоречиями, террористический интернационал активизирует там подрывные действия.Ключ к укреплению безопасности в Сахеле находится в Мали. Постепенное сворачивание Парижем операции "Бархан", сопровождающееся выводом французских военных с трех военных баз в Тессалите, Кидале и Томбукту, может спровоцировать серьезный всплеск террористической активности в стране, что чревато дестабилизацией всего субрегиона. При этом ни совместные силы "Сахельской пятерки", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, ни европейская миссия "Такуба" не обладают достаточным потенциалом для полноценного отражения этой угрозы.В этих условиях Мали, равно как и другие государства Сахаро-Сахеля, имеет полное право сотрудничать с любыми другими партнерами для борьбы с экстремистами. Попытки повлиять на решение суверенного государства через неприкрытый шантаж и угрозы – проявление неоколониализма в чистом виде. Полагаем, что борьба с международным терроризмом в Африке – общая задача для всех внерегиональных игроков. В данном контексте отвлеченные рассуждения о традиционных сферах влияния отдельных государств выглядят просто неуместно.Россию и Мали связывают давние дружественные отношения, начало которым было положено еще во времена СССР. Продолжим защищать законные интересы Бамако на площадке ООН, а также оказывать активную помощь малийским партнерам в военной и военно-технической сферах по государственной линии.– Может ли Россия предложить СБ ООН рассмотреть возможность направления российских миротворцев для службы в рамках миссии ООН в Мали?– До настоящего времени речи о направлении российских миротворцев в Миссию ООН по стабилизации в Мали не шло. Потенциально такое решение может быть принято российскими властями и реализовано во взаимодействии с секретариатом Всемирной организации. Совет Безопасности ООН отвечает за стратегические аспекты работы миротворческих миссий, выработку мандатов и определение их численного состава. Принятие решений о направлении национальных контингентов в состав миссий в ведение СБ ООН не входит.– Ведутся ли сейчас в СБ ООН дискуссии о введении международных санкций в отношении Мьянмы, или западные страны отказались от этой идеи? Как РФ расценивает планы США ужесточить ограничительные меры против военных в Мьянме?– Вопрос введения санкций в отношении Мьянмы не стоит в повестке дня Совета Безопасности ООН. Не можем наверняка знать, отказались ли от этой идеи западные страны, но в ходе обсуждения в Совете ситуации в Мьянме мы вместе с китайскими партнерами ясно даем понять, что ограничительные меры не стали бы адекватным решением в условиях отсутствия угрозы миру и безопасности. Перспективы у санкционных предложений нет. Не видим альтернативы национальному диалогу, которому в случае заинтересованности самих мьянманцев можно было бы оказать содействие. На наш взгляд, хорошим потенциалом в посредническом плане обладает АСЕАН.В отношении односторонних санкций наша позиция остается неизменной: их применение идет вразрез с нормами международного права и Уставом ООН, подрывает прерогативы ее Совета Безопасности. К тому же многолетние односторонние рестрикции против военных Мьянмы доказали свою полную неэффективность.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211223/afganistan-1765043458.html

https://ria.ru/20211223/afganistan-1765167986.html

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в мире, интервью, сша, оон, африка, всемирный банк, совет безопасности оон, петр ильичев, россия