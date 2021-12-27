https://ria.ru/20211227/ledokol-1765666515.html

Ростехнадзор допустил к эксплуатации атомный ледокол "Сибирь"

Ростехнадзор допустил к эксплуатации атомный ледокол "Сибирь" - РИА Новости, 27.12.2021

Ростехнадзор допустил к эксплуатации атомный ледокол "Сибирь"

Ростехнадзор разрешил начать эксплуатацию нового, первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", выдав необходимую лицензию предприятию "Росатома"... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:40

2021-12-27T14:40

2021-12-27T17:08

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

атомфлот

ядерные технологии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ростехнадзор разрешил начать эксплуатацию нового, первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", выдав необходимую лицензию предприятию "Росатома" ФГУП "Атомфлот", сообщила пресс-служба ведомства.В минувшую пятницу атомоход "Сибирь" был передан в эксплуатацию "Росатому". Закладка ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Атомоход обеспечивает проводку каравана в направлении порта Певек.В настоящее время на Балтзаводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов "Урал", "Якутия" и "Чукотка".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20211110/zapad-1758285184.html

https://ria.ru/20211019/misis-1755052254.html

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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), атомфлот