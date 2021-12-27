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Ядерные технологии
https://ria.ru/20211227/ledokol-1765666515.html
Ростехнадзор допустил к эксплуатации атомный ледокол "Сибирь"
Ростехнадзор допустил к эксплуатации атомный ледокол "Сибирь" - РИА Новости, 27.12.2021
Ростехнадзор допустил к эксплуатации атомный ледокол "Сибирь"
Ростехнадзор разрешил начать эксплуатацию нового, первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", выдав необходимую лицензию предприятию "Росатома"... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:40
2021-12-27T17:08
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
атомфлот
ядерные технологии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ростехнадзор разрешил начать эксплуатацию нового, первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", выдав необходимую лицензию предприятию "Росатома" ФГУП "Атомфлот", сообщила пресс-служба ведомства.В минувшую пятницу атомоход "Сибирь" был передан в эксплуатацию "Росатому". Закладка ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Атомоход обеспечивает проводку каравана в направлении порта Певек.В настоящее время на Балтзаводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов "Урал", "Якутия" и "Чукотка".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20211110/zapad-1758285184.html
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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), атомфлот
14:40 27.12.2021 (обновлено: 17:08 27.12.2021)
 
Ростехнадзор допустил к эксплуатации атомный ледокол "Сибирь"

Ростехнадзор разрешил эксплуатацию первого серийного атомного ледокола "Сибирь"

© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
Атомный ледокол Сибирь проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ростехнадзор разрешил начать эксплуатацию нового, первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", выдав необходимую лицензию предприятию "Росатома" ФГУП "Атомфлот", сообщила пресс-служба ведомства.
В минувшую пятницу атомоход "Сибирь" был передан в эксплуатацию "Росатому". Закладка ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.
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Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Атомоход обеспечивает проводку каравана в направлении порта Певек.
В настоящее время на Балтзаводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Ядерные технологииТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Атомфлот
 
 
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