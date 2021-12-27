14:40 27.12.2021 (обновлено: 17:08 27.12.2021)
Ростехнадзор допустил к эксплуатации атомный ледокол "Сибирь"
Ростехнадзор разрешил эксплуатацию первого серийного атомного ледокола "Сибирь"
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ростехнадзор разрешил начать эксплуатацию нового, первого серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", выдав необходимую лицензию предприятию "Росатома" ФГУП "Атомфлот", сообщила пресс-служба ведомства.
В минувшую пятницу атомоход "Сибирь" был передан в эксплуатацию "Росатому". Закладка ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.
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Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Атомоход обеспечивает проводку каравана в направлении порта Певек.
В настоящее время на Балтзаводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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