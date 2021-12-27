https://ria.ru/20211227/krym-1765595405.html

Шойгу рассказал, почему Крым вернулся в Россию

Шойгу рассказал, почему Крым вернулся в Россию - РИА Новости, 27.12.2021

Шойгу рассказал, почему Крым вернулся в Россию

Если бы Крым не вернулся в 2014 году в состав России, туда бы хлынули украинские неофашисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:03

2021-12-27T09:03

2021-12-27T10:16

оон

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Если бы Крым не вернулся в 2014 году в состав России, туда бы хлынули украинские неофашисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось", - отметил министр в интервью "АиФ".По словам Шойгу, "там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром".Глава военного ведомства подчеркнул, что Минобороны РФ до сих пор видит "последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях".

https://ria.ru/20211226/prisoedinenie-1765567493.html

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оон, севастополь, республика крым, сергей шойгу, владимир путин, россия