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Шойгу рассказал, почему Крым вернулся в Россию
Шойгу рассказал, почему Крым вернулся в Россию - РИА Новости, 27.12.2021
Шойгу рассказал, почему Крым вернулся в Россию
Если бы Крым не вернулся в 2014 году в состав России, туда бы хлынули украинские неофашисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:03
2021-12-27T09:03
2021-12-27T10:16
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Если бы Крым не вернулся в 2014 году в состав России, туда бы хлынули украинские неофашисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось", - отметил министр в интервью "АиФ".По словам Шойгу, "там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром".Глава военного ведомства подчеркнул, что Минобороны РФ до сих пор видит "последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях".
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оон, севастополь, республика крым, сергей шойгу, владимир путин, россия
09:03 27.12.2021 (обновлено: 10:16 27.12.2021)
Шойгу рассказал, почему Крым вернулся в Россию
Министр обороны Шойгу заявил, что Россия в 2014 году спасла Крым от украинских неофашистов