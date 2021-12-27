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Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова - РИА Новости, 27.12.2021
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, в Москве за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:54
2021-12-27T08:54
2021-12-27T12:14
распространение коронавируса
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москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коронавирус все больше приспосабливается к детям, в Москве за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, если ранее дети практически не болели, а были переносчиками вируса, сейчас это не просто острое респираторное заболевание с высоким подъемом температуры - все чаще и больше у детей проявляется пневмония."Всего за весь период пандемии на сегодняшний день у нас переболело 245 тысяч детей, 11 тысяч детей мы пролечили в стационарах", - рассказала заммэра.Она отметила, что сводки, которые приходят из ЮАР, говорят, что в первую очередь новым штаммом болеют дети.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус в россии
08:54 27.12.2021 (обновлено: 12:14 27.12.2021)
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова
Заммэра Москвы Ракова: COVID-19 все больше приспосабливается к детям