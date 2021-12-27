https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765594902.html

Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова

Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова - РИА Новости, 27.12.2021

Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова

Коронавирус все больше приспосабливается к детям, в Москве за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:54

2021-12-27T08:54

2021-12-27T12:14

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общество

москва

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анастасия ракова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коронавирус все больше приспосабливается к детям, в Москве за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, если ранее дети практически не болели, а были переносчиками вируса, сейчас это не просто острое респираторное заболевание с высоким подъемом температуры - все чаще и больше у детей проявляется пневмония."Всего за весь период пандемии на сегодняшний день у нас переболело 245 тысяч детей, 11 тысяч детей мы пролечили в стационарах", - рассказала заммэра.Она отметила, что сводки, которые приходят из ЮАР, говорят, что в первую очередь новым штаммом болеют дети.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20211227/rakova-1765593358.html

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