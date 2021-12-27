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Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова - РИА Новости, 27.12.2021
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, в Москве за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:54
2021-12-27T12:14
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коронавирус все больше приспосабливается к детям, в Москве за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, если ранее дети практически не болели, а были переносчиками вируса, сейчас это не просто острое респираторное заболевание с высоким подъемом температуры - все чаще и больше у детей проявляется пневмония."Всего за весь период пандемии на сегодняшний день у нас переболело 245 тысяч детей, 11 тысяч детей мы пролечили в стационарах", - рассказала заммэра.Она отметила, что сводки, которые приходят из ЮАР, говорят, что в первую очередь новым штаммом болеют дети.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус в россии
08:54 27.12.2021 (обновлено: 12:14 27.12.2021)
 
Коронавирус все больше приспосабливается к детям, заявила Ракова

Заммэра Москвы Ракова: COVID-19 все больше приспосабливается к детям

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Коронавирус все больше приспосабливается к детям, в Москве за пандемию COVID переболели 245 тысяч детей, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Ситуация с детьми не может не расстраивать. Мы видим, что по мере мутации вируса, он все больше и больше приспосабливается к детям. Мы начали госпитализировать в эту волну по 20-30 детей ежедневно, а при "уханьском" штамме у нас случаи были единичны, и только у детей с серьезной сопутствующей патологией", - сказала Ракова.
По ее словам, если ранее дети практически не болели, а были переносчиками вируса, сейчас это не просто острое респираторное заболевание с высоким подъемом температуры - все чаще и больше у детей проявляется пневмония.
"Всего за весь период пандемии на сегодняшний день у нас переболело 245 тысяч детей, 11 тысяч детей мы пролечили в стационарах", - рассказала заммэра.
Она отметила, что сводки, которые приходят из ЮАР, говорят, что в первую очередь новым штаммом болеют дети.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаКоронавирус в России
 
 
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