https://ria.ru/20211227/karabakh-1765673426.html

Заявление Пашиняна подрывает субъектность Карабаха, считают в республике

Заявление Пашиняна подрывает субъектность Карабаха, считают в республике - РИА Новости, 27.12.2021

Заявление Пашиняна подрывает субъектность Карабаха, считают в республике

Депутаты парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики полагают, что заявление премьера Армении Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию ставят... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:20

2021-12-27T15:20

2021-12-27T15:20

в мире

армения

азербайджан

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никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Депутаты парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики полагают, что заявление премьера Армении Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию ставят под сомнение субъектность Карабаха и его армянское будущее.Ранее Пашинян заявил, что содержание переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы до 2018 года лишило Карабах возможности не быть в составе Азербайджана.В принятом парламентом Карабаха заявлении говорится, что на протяжении всей истории карабахского конфликта периодически озвучиваются искажающие суть проблемы заявления, которые усложняют и запутывают процесс всеобъемлющего и окончательного урегулирования.В документе отмечается, что судьба Карабаха не была и не будет монополией какой-либо политической силы. "Представляя мнение и позицию широких общественных и политических кругов республики Арцах, выражаем наше несогласие и возмущение по поводу ряда опасных и искаженных формулировок и идей, прозвучавших в ходе интервью. Озабоченность вызывает и тот факт, что на фоне результатов национально-освободительной борьбы 1988 года карабахского движения озвучиваются формулировки, ставящие под сомнение существование Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах), провозглашенной 2-го сентября 1991 года и сформированной в полном соответствии с нормами международного права, и ее продолжительную борьбу за достижение международного признания", - говорится в заявлении."Тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в ранее представленных посредниками предложениях подтверждается разъяснениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - подчеркивается в заявлении.Парламент Карабаха подтвердил "приверженность народа и властей Арцаха суверенитету и независимости Республики Арцах", и заявил о недопустимости выражения какой-либо позиции без учета точки зрения карабахских властей, наделенных правом принимать решения относительно будущего Карабаха.Ранее Пашинян заявил, что в 2016 году сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США), ведущие переговоры по Карабаху, представили три пакета предложений, куда впервые с 2011 года не было включено предложение касательно получения регионом промежуточного статуса. По его словам, параметры решения проблемы перенесли в Совбез ООН. Пашинян отметил, что решение Совбеза ООН предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании его целостности и неприкосновенности границ.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.

https://ria.ru/20211203/karabakh-1762097237.html

https://ria.ru/20211226/karabakh-1765557333.html

https://ria.ru/20211218/karabakh-1764381924.html

https://ria.ru/20211225/katastrofa-1765431239.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

россия

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в мире, армения, азербайджан, совет безопасности оон, нагорный карабах, обсе, никол пашинян, россия