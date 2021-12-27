Заявление Пашиняна подрывает субъектность Карабаха, считают в республике
Парламент Карабаха: заявление Пашиняна ставит под сомнение субъектность республики
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Депутаты парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики полагают, что заявление премьера Армении Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию ставят под сомнение субъектность Карабаха и его армянское будущее.
Ранее Пашинян заявил, что содержание переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы до 2018 года лишило Карабах возможности не быть в составе Азербайджана.
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В принятом парламентом Карабаха заявлении говорится, что на протяжении всей истории карабахского конфликта периодически озвучиваются искажающие суть проблемы заявления, которые усложняют и запутывают процесс всеобъемлющего и окончательного урегулирования.
"Считаем недопустимым любое заявление различных политических сил и деятелей, ставящее под сомнение или умаляющее субъектность республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) и его армянское будущее. Озадачивает то, что последнее подобное заявление 24-го декабря озвучил премьер-министр республики Армения, отвечая на вопросы представителей СМИ и общественных организаций", - говорится в заявлении на сайте законодательного органа непризнанной республики.
В документе отмечается, что судьба Карабаха не была и не будет монополией какой-либо политической силы. "Представляя мнение и позицию широких общественных и политических кругов республики Арцах, выражаем наше несогласие и возмущение по поводу ряда опасных и искаженных формулировок и идей, прозвучавших в ходе интервью. Озабоченность вызывает и тот факт, что на фоне результатов национально-освободительной борьбы 1988 года карабахского движения озвучиваются формулировки, ставящие под сомнение существование Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах), провозглашенной 2-го сентября 1991 года и сформированной в полном соответствии с нормами международного права, и ее продолжительную борьбу за достижение международного признания", - говорится в заявлении.
"Тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в ранее представленных посредниками предложениях подтверждается разъяснениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - подчеркивается в заявлении.
Парламент Карабаха подтвердил "приверженность народа и властей Арцаха суверенитету и независимости Республики Арцах", и заявил о недопустимости выражения какой-либо позиции без учета точки зрения карабахских властей, наделенных правом принимать решения относительно будущего Карабаха.
Ранее Пашинян заявил, что в 2016 году сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США), ведущие переговоры по Карабаху, представили три пакета предложений, куда впервые с 2011 года не было включено предложение касательно получения регионом промежуточного статуса. По его словам, параметры решения проблемы перенесли в Совбез ООН. Пашинян отметил, что решение Совбеза ООН предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании его целостности и неприкосновенности границ.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
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