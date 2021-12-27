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Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров - РИА Новости, 27.12.2021
Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров
Наиболее благоприятные условия на рынке труда для пенсионеров наблюдаются в столичных регионах и в некоторых областях Центральной России, а наименее комфортная... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T00:25
2021-12-27T00:36
общество
санкт-петербург
республика алтай
московская область (подмосковье)
ленинградская область
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наиболее благоприятные условия на рынке труда для пенсионеров наблюдаются в столичных регионах и в некоторых областях Центральной России, а наименее комфортная обстановка для работы у тех, кто вышел на пенсию, сложилась на Алтае и в Чечне, свидетельствует исследование РИА Новости.Проблемы на рынке трудаПандемия коронавируса сильно повлияла на российский рынок труда. После падения рынков и введения локдаунов в России работу потеряли порядка 1,5 миллионов человек. Пик безработицы отмечался в июле-сентябре 2020 года, когда работу искали 4,8 миллиона человек, а уровень безработицы составлял 6,3 процента.По мере адаптации многих предприятий к новым экономическим реалиям ситуация в сфере занятости стала улучшаться, отмечают эксперты. В августе-октябре 2021 года, согласно данным Росстата, численность безработных по методологии Международной организации труда составила в России 3,3 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы 4,4 процента. Таким образом, за год 1,5 миллиона человек нашли работу, а уровень безработицы сократился на 1,9 процентного пункта и вернулся на допандемийный уровень.Как и во многих других аспектах, ситуация с безработицей и занятостью сильно разнится от региона к региону. В одних субъектах федерации наблюдается значительная нехватка работников, при этом в некоторых других регионах очень сложно трудоустроиться. Подробно ситуацию на российском рынке труда агентство РИА Новости недавно анализировало в своем исследовании: "Рынок труда в регионах России — индекс 2021".При этом разные группы работников в разной степени ощущали на себе проблемы на рынке труда. В частности, во многих регионах людей старшего возраста принудительно переводят на удаленный режим работы, и это, по мнению аналитиков, снижает желание предприятий нанимать работников пенсионного возраста.Таким образом, проблема трудоустройства для людей пенсионного возраста даже более актуальна, чем в среднем по стране. Для оценки ситуации на рынке труда в регионах России для пожилых людей эксперты РИА Новости рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и составили третий по счету рейтинг. Он характеризует регионы по возможности пенсионеров по поиску достойной работы, общую экономическую активность людей пенсионного возраста (фактическую занятость пенсионеров), их абсолютный и относительный уровень зарплаты, а также здоровье и долголетие пожилых людей.Как считали рейтингРейтинг строился путем ранжирования регионов по рассчитанному индексу. Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе агрегирования девяти показателей. Для расчетов использовались параметры, характеризующие уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста и долю безработицы среди этой группы граждан.Также во внимание принимались простота поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат россиян старшего возраста и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте федерации, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (по методологии МОТ: мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 72 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100.В столицах прощеРезультаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Значение индекса в этом рейтинге изменяется в диапазоне от 12 до 70 баллов. При этом в среднестатистическом регионе значение индекса составляет порядка 38,5, а у 80 процентов регионов в рейтинге индекс находится в диапазоне от 26 до 52.Первые места с большим отрывом в рейтинге, как и ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург. Эти два федеральных города могут похвастаться индексом на уровне 70 и 69,2 балла соответственно. Можно говорить, что в Москве и Санкт-Петербурге возможности для работы пенсионеров находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами, отмечают аналитики.Как свидетельствует статистика, в столичных городах многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то им значительно легче, чем пенсионерам в других регионах, найти новую. Большой отрыв и в целом высокие итоговые баллы у Москвы и Санкт-Петербурга свидетельствуют, что по всем девяти параметрам у их показателей очень высокие значения.Например, две столицы по трем индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров, уровень зарплат пенсионеров и время поиска работы) показали наивысший результат, а еще по двум индикаторам результат был очень близок к максимуму.Эксперты отмечают, что ближайшие области к федеральным городам также показали отличный результат. Так, например, третье место по индексу занимает Ленинградская область, где значение индекса составляет 60 баллов, а Московская область стала шестой с результатом 55,6 балла. Таким образом, в целом столичные регионы показали очень хороший результат, что не удивляет аналитиков, учитывая силу местных экономик.В лидерах Центральная РоссияПомимо этого, в первую десятку входят Воронежская область (59,7), Нижегородская область (58), Ростовская область (55,2), Калининградская область (52,4), Краснодарский край (50,7) и Рязанская область (48).В целом эксперты отмечают, что первая десятка характеризуется достаточно хорошим уровнем привлекательности рынка труда для пенсионеров, хотя он и снизился во время пандемии. У регионов-лидеров если и есть какие-то отдельные минусы, то они в основном компенсируются плюсами.Как показало исследование РИА Новости, в первой десятке лидеров представлены регионы из европейской части России. При этом во многих уральских и сибирских регионах отдельные индикаторы находятся на относительно высоком уровне (в частности, часто наблюдается достаточно высокая зарплата), однако слабые позиции по другим показателям определяют некоторое общее отставание.Аутсайдеры рейтингаНа другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние пять строчек заняли Республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия — Алания и Карелия. Индекс привлекательности у этих субъектов не превышает 23 балла.Составители рейтинга отметили, что почти у всех регионов индекс за два последних года достаточно заметно снизился. При этом среди отстающих регионов снижение порой было даже более значительным. В частности, у Республики Алтай индекс сократился вдвое.Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе на фоне прекращения пандемии может наблюдаться дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда России, а в части занятости пенсионеров позитивная динамика может быть даже сильнее общерыночной. В частности, ожидается снятие ограничений на очную работу для пожилых людей и снижение предложения труда при стабильности спроса на него. Таким образом, для людей пенсионного возраста сократится время поиска работы, можно ожидать умеренного роста зарплат.
https://ria.ru/20211227/pensioner-1765386137.html
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общество, санкт-петербург, республика алтай, московская область (подмосковье), ленинградская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), чеченская республика (чечня), россия
00:25 27.12.2021 (обновлено: 00:36 27.12.2021)
 
Названы регионы-лидеры по условиям труда для пенсионеров

Рейтинг РИА Новости: в столицах созданы самые благоприятные условия труда для пенсионеров

© Fotolia / muromec84Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Fotolia / muromec84
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наиболее благоприятные условия на рынке труда для пенсионеров наблюдаются в столичных регионах и в некоторых областях Центральной России, а наименее комфортная обстановка для работы у тех, кто вышел на пенсию, сложилась на Алтае и в Чечне, свидетельствует исследование РИА Новости.

Проблемы на рынке труда

Пандемия коронавируса сильно повлияла на российский рынок труда. После падения рынков и введения локдаунов в России работу потеряли порядка 1,5 миллионов человек. Пик безработицы отмечался в июле-сентябре 2020 года, когда работу искали 4,8 миллиона человек, а уровень безработицы составлял 6,3 процента.
По мере адаптации многих предприятий к новым экономическим реалиям ситуация в сфере занятости стала улучшаться, отмечают эксперты. В августе-октябре 2021 года, согласно данным Росстата, численность безработных по методологии Международной организации труда составила в России 3,3 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы 4,4 процента. Таким образом, за год 1,5 миллиона человек нашли работу, а уровень безработицы сократился на 1,9 процентного пункта и вернулся на допандемийный уровень.
Как и во многих других аспектах, ситуация с безработицей и занятостью сильно разнится от региона к региону. В одних субъектах федерации наблюдается значительная нехватка работников, при этом в некоторых других регионах очень сложно трудоустроиться. Подробно ситуацию на российском рынке труда агентство РИА Новости недавно анализировало в своем исследовании: "Рынок труда в регионах России — индекс 2021".
Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров
00:00Инфографика
Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров
При этом разные группы работников в разной степени ощущали на себе проблемы на рынке труда. В частности, во многих регионах людей старшего возраста принудительно переводят на удаленный режим работы, и это, по мнению аналитиков, снижает желание предприятий нанимать работников пенсионного возраста.
Таким образом, проблема трудоустройства для людей пенсионного возраста даже более актуальна, чем в среднем по стране. Для оценки ситуации на рынке труда в регионах России для пожилых людей эксперты РИА Новости рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и составили третий по счету рейтинг. Он характеризует регионы по возможности пенсионеров по поиску достойной работы, общую экономическую активность людей пенсионного возраста (фактическую занятость пенсионеров), их абсолютный и относительный уровень зарплаты, а также здоровье и долголетие пожилых людей.

Как считали рейтинг

Рейтинг строился путем ранжирования регионов по рассчитанному индексу. Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе агрегирования девяти показателей. Для расчетов использовались параметры, характеризующие уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста и долю безработицы среди этой группы граждан.
Также во внимание принимались простота поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат россиян старшего возраста и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте федерации, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.
Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (по методологии МОТ: мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 72 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100.
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В столицах проще

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Значение индекса в этом рейтинге изменяется в диапазоне от 12 до 70 баллов. При этом в среднестатистическом регионе значение индекса составляет порядка 38,5, а у 80 процентов регионов в рейтинге индекс находится в диапазоне от 26 до 52.
Первые места с большим отрывом в рейтинге, как и ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург. Эти два федеральных города могут похвастаться индексом на уровне 70 и 69,2 балла соответственно. Можно говорить, что в Москве и Санкт-Петербурге возможности для работы пенсионеров находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами, отмечают аналитики.
Как свидетельствует статистика, в столичных городах многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то им значительно легче, чем пенсионерам в других регионах, найти новую. Большой отрыв и в целом высокие итоговые баллы у Москвы и Санкт-Петербурга свидетельствуют, что по всем девяти параметрам у их показателей очень высокие значения.
Например, две столицы по трем индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров, уровень зарплат пенсионеров и время поиска работы) показали наивысший результат, а еще по двум индикаторам результат был очень близок к максимуму.
Эксперты отмечают, что ближайшие области к федеральным городам также показали отличный результат. Так, например, третье место по индексу занимает Ленинградская область, где значение индекса составляет 60 баллов, а Московская область стала шестой с результатом 55,6 балла. Таким образом, в целом столичные регионы показали очень хороший результат, что не удивляет аналитиков, учитывая силу местных экономик.
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В лидерах Центральная Россия

Помимо этого, в первую десятку входят Воронежская область (59,7), Нижегородская область (58), Ростовская область (55,2), Калининградская область (52,4), Краснодарский край (50,7) и Рязанская область (48).
В целом эксперты отмечают, что первая десятка характеризуется достаточно хорошим уровнем привлекательности рынка труда для пенсионеров, хотя он и снизился во время пандемии. У регионов-лидеров если и есть какие-то отдельные минусы, то они в основном компенсируются плюсами.
Как показало исследование РИА Новости, в первой десятке лидеров представлены регионы из европейской части России. При этом во многих уральских и сибирских регионах отдельные индикаторы находятся на относительно высоком уровне (в частности, часто наблюдается достаточно высокая зарплата), однако слабые позиции по другим показателям определяют некоторое общее отставание.
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Аутсайдеры рейтинга

На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние пять строчек заняли Республика Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия — Алания и Карелия. Индекс привлекательности у этих субъектов не превышает 23 балла.
Составители рейтинга отметили, что почти у всех регионов индекс за два последних года достаточно заметно снизился. При этом среди отстающих регионов снижение порой было даже более значительным. В частности, у Республики Алтай индекс сократился вдвое.
Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе на фоне прекращения пандемии может наблюдаться дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда России, а в части занятости пенсионеров позитивная динамика может быть даже сильнее общерыночной. В частности, ожидается снятие ограничений на очную работу для пожилых людей и снижение предложения труда при стабильности спроса на него. Таким образом, для людей пенсионного возраста сократится время поиска работы, можно ожидать умеренного роста зарплат.
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