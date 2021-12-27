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В России нужен более высокий иммунитет к COVID-19, заявили в Кремле
В России нужен более высокий иммунитет к COVID-19, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.12.2021
В России нужен более высокий иммунитет к COVID-19, заявили в Кремле
В России требуется более высокий уровень коллективного иммунитета, чем есть сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:36
2021-12-27T12:36
2021-12-27T13:02
распространение коронавируса
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общество
дмитрий песков
здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В России требуется более высокий уровень коллективного иммунитета, чем есть сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на пресс-конференции заявила, что для достижения коллективного иммунитета необходима стопроцентная вакцинация россиян. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, стране нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%."Однозначно одно - это то, что нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть у нас сейчас. И поэтому, конечно, здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли оценки в отношении коллективного иммунитета на фоне того, что Матвиенко заявила о необходимости привить 100% населения.
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россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:36 27.12.2021 (обновлено: 13:02 27.12.2021)
В России нужен более высокий иммунитет к COVID-19, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: в России нужен более высокий уровень иммунитета к COVID-19