https://ria.ru/20211227/immunitet-1765637634.html

В России нужен более высокий иммунитет к COVID-19, заявили в Кремле

В России нужен более высокий иммунитет к COVID-19, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.12.2021

В России нужен более высокий иммунитет к COVID-19, заявили в Кремле

В России требуется более высокий уровень коллективного иммунитета, чем есть сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:36

2021-12-27T12:36

2021-12-27T13:02

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В России требуется более высокий уровень коллективного иммунитета, чем есть сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на пресс-конференции заявила, что для достижения коллективного иммунитета необходима стопроцентная вакцинация россиян. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, стране нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%."Однозначно одно - это то, что нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть у нас сейчас. И поэтому, конечно, здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли оценки в отношении коллективного иммунитета на фоне того, что Матвиенко заявила о необходимости привить 100% населения.

https://ria.ru/20211223/antiprivivochniki-1765085750.html

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