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Матвиенко: Россия готова к разному развитию событий на границе с Украиной
Матвиенко: Россия готова к разному развитию событий на границе с Украиной - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко: Россия готова к разному развитию событий на границе с Украиной
На все случаи развития событий на границе с Украиной есть план действий, граница России надёжно защищена, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:35
2021-12-27T12:35
2021-12-27T12:35
безопасность
украина
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. На все случаи развития событий на границе с Украиной есть план действий, граница России надёжно защищена, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я могу вас твердо заверить в том, что в России на все случаи развития событий есть сценарии адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь у наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счет. Граница России защищена надежно. И мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
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безопасность, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
Матвиенко: Россия готова к разному развитию событий на границе с Украиной
Матвиенко: план действий есть на все случаи развития событий на границе с Украиной