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Главу СПЧ Фадеева наградили орденом Почета

Главу СПЧ Фадеева наградили орденом Почета - РИА Новости, 27.12.2021

Главу СПЧ Фадеева наградили орденом Почета

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев награжден орденом Почета, говорится в официальном... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:02

2021-12-27T18:02

2021-12-27T18:02

общество

валерий фадеев

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев награжден орденом Почета, говорится в официальном Telegram-канале совета."27 декабря в Кремле советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву был вручен орден Почета. Государственная награда присуждена "за большой вклад в развитие гражданского общества и многолетнюю плодотворную деятельность", - говорится в сообщении.Уточняется, что награду вручал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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общество, валерий фадеев, россия