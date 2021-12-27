ЕС поддержал решение Дуды заблокировать скандальный закон о СМИ
ЕС поддержал решение президента Польши Дуды заблокировать скандальный закон о СМИ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова поддержала решение польского президента Анджея Дуды наложить вето на вызвавший споры проект закона, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях.
"Я приветствую заявление президента Дуды о том, что он наложил вето на этот закон. Это важный сигнал для диалога по свободе СМИ", - написала Юрова в Twitter.
Ранее в декабре сейм Польши (нижняя палата парламента) принял закон, который вносит поправки в закон о радио- и телевещании. В документе, в частности, говорится, что владельцем вещающего в Польше телеканала не может быть компания с иностранным капиталом (из-за пределов Евросоюза), доля которого превышает 49%.
Европейская комиссия подвергла критике проект закона, который, по мнению Брюсселя, может ущемлять свободу СМИ.
В понедельник президент Польши наложил вето на спорный закон и направил его в сейм на новое рассмотрение, так как считает, что стране повредит спор, который возник бы в случае его одобрения.
Многие наблюдатели считают, что данный проект закона был подготовлен с целью повлиять на оппозиционный телеканал TVN, владельцем которого является американский концерн Discovery.
Данный закон вызвал волну акций протестов во всей стране. Польская оппозиция считает законопроект посягательством на свободу СМИ с целью прекратить деятельность неугодного властям страны телеканала.