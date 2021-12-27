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https://ria.ru/20211227/duda-1765665510.html
Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ
Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ - РИА Новости, 27.12.2021
Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на спорный закон, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, вещающих на территории... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:33
2021-12-27T14:46
в мире
польша
варшава
анджей дуда
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ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на спорный закон, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, вещающих на территории Польши.Ранее сейм Польши (нижняя палата парламента) принял закон, который вносит поправки в закон о радио- и телевещании. В документе, в частности, говорится о том, что владельцем вещающего в Польше телеканала не может быть компания с иностранным капиталом (из-за пределов Евросоюза), доля которого превышает 49%.Многие наблюдатели считают, что данный закон принят с целью повлиять на оппозиционный телеканал TVN, владельцем которого является американский концерн Discovery, а руководит телеканалом нидерландская компания Polish Television Holding BV.Данный закон вызвал волну акций протестов во всей стране. Польская оппозиция считает данный закон атакой на свободу СМИ с целью прекратить деятельность неугодного властям страны телеканала TVN."Я отказываюсь подписывать изменения в Закон о радио- и телевещании и направляю закон в сейм на новое рассмотрение. Это означает, что я налагаю на него вето", - заявил Дуда журналистам в понедельник в Варшаве."С другой стороны это была обеспокоенность – зачем нам очередной спор, зачем нам очередная проблема. У нас много проблем. С одной стороны у нас проблема коронавируса, а с другой стороны у нас проблема инфляции. Очередные споры нам не нужны и в любом случае – не в данный момент", – добавил он.Тем не менее, Дуда считает, что ограничения, которые должен был ввести отклоненный им закон, имеют право быть. "Со всей силой хочу подчеркнуть, что я считаю, что ограничения возможности участия в предприятиях СМИ, если речь идет об иностранном капитале, является решением, имеющим смысл. Это решение, которое работает в очень многих странах и является вопросом государственной безопасности и национальных интересов. Поэтому такие решения существуют во Франции, в Испании, в США также есть. Они существуют для того, чтобы сделать невозможными создание монополий, а также, чтобы ограничить иностранное влияние. Ибо каждое государство и каждая государственная власть руководствуется принципами здорового рассудка и интересами собственного края, собственного народа, собственного общества", - заключил Дуда.По его мнению, такие решения "должны быть введены в Польше на будущее, то есть для тех, кто захочет в нашей стране на будущее инвестировать после вхождения правил в жизнь".
https://ria.ru/20210812/smi-1745485840.html
https://ria.ru/20211227/polsha-1765589879.html
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в мире, польша, варшава, анджей дуда
14:33 27.12.2021 (обновлено: 14:46 27.12.2021)
 
Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ

Президент Польши Дуда наложил вето на скандальный закон о СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на спорный закон, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, вещающих на территории Польши.
Ранее сейм Польши (нижняя палата парламента) принял закон, который вносит поправки в закон о радио- и телевещании. В документе, в частности, говорится о том, что владельцем вещающего в Польше телеканала не может быть компания с иностранным капиталом (из-за пределов Евросоюза), доля которого превышает 49%.
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12 августа, 14:45
В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
Многие наблюдатели считают, что данный закон принят с целью повлиять на оппозиционный телеканал TVN, владельцем которого является американский концерн Discovery, а руководит телеканалом нидерландская компания Polish Television Holding BV.
Данный закон вызвал волну акций протестов во всей стране. Польская оппозиция считает данный закон атакой на свободу СМИ с целью прекратить деятельность неугодного властям страны телеканала TVN.
"Я отказываюсь подписывать изменения в Закон о радио- и телевещании и направляю закон в сейм на новое рассмотрение. Это означает, что я налагаю на него вето", - заявил Дуда журналистам в понедельник в Варшаве.
"С другой стороны это была обеспокоенность – зачем нам очередной спор, зачем нам очередная проблема. У нас много проблем. С одной стороны у нас проблема коронавируса, а с другой стороны у нас проблема инфляции. Очередные споры нам не нужны и в любом случае – не в данный момент", – добавил он.
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Тем не менее, Дуда считает, что ограничения, которые должен был ввести отклоненный им закон, имеют право быть. "Со всей силой хочу подчеркнуть, что я считаю, что ограничения возможности участия в предприятиях СМИ, если речь идет об иностранном капитале, является решением, имеющим смысл. Это решение, которое работает в очень многих странах и является вопросом государственной безопасности и национальных интересов. Поэтому такие решения существуют во Франции, в Испании, в США также есть. Они существуют для того, чтобы сделать невозможными создание монополий, а также, чтобы ограничить иностранное влияние. Ибо каждое государство и каждая государственная власть руководствуется принципами здорового рассудка и интересами собственного края, собственного народа, собственного общества", - заключил Дуда.
По его мнению, такие решения "должны быть введены в Польше на будущее, то есть для тех, кто захочет в нашей стране на будущее инвестировать после вхождения правил в жизнь".
 
В миреПольшаВаршаваАнджей Дуда
 
 
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