https://ria.ru/20211227/duda-1765665510.html

Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ

Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ - РИА Новости, 27.12.2021

Президент Польши наложил вето на скандальный закон о СМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на спорный закон, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, вещающих на территории... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:33

2021-12-27T14:33

2021-12-27T14:46

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ВАРШАВА, 27 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на спорный закон, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, вещающих на территории Польши.Ранее сейм Польши (нижняя палата парламента) принял закон, который вносит поправки в закон о радио- и телевещании. В документе, в частности, говорится о том, что владельцем вещающего в Польше телеканала не может быть компания с иностранным капиталом (из-за пределов Евросоюза), доля которого превышает 49%.Многие наблюдатели считают, что данный закон принят с целью повлиять на оппозиционный телеканал TVN, владельцем которого является американский концерн Discovery, а руководит телеканалом нидерландская компания Polish Television Holding BV.Данный закон вызвал волну акций протестов во всей стране. Польская оппозиция считает данный закон атакой на свободу СМИ с целью прекратить деятельность неугодного властям страны телеканала TVN."Я отказываюсь подписывать изменения в Закон о радио- и телевещании и направляю закон в сейм на новое рассмотрение. Это означает, что я налагаю на него вето", - заявил Дуда журналистам в понедельник в Варшаве."С другой стороны это была обеспокоенность – зачем нам очередной спор, зачем нам очередная проблема. У нас много проблем. С одной стороны у нас проблема коронавируса, а с другой стороны у нас проблема инфляции. Очередные споры нам не нужны и в любом случае – не в данный момент", – добавил он.Тем не менее, Дуда считает, что ограничения, которые должен был ввести отклоненный им закон, имеют право быть. "Со всей силой хочу подчеркнуть, что я считаю, что ограничения возможности участия в предприятиях СМИ, если речь идет об иностранном капитале, является решением, имеющим смысл. Это решение, которое работает в очень многих странах и является вопросом государственной безопасности и национальных интересов. Поэтому такие решения существуют во Франции, в Испании, в США также есть. Они существуют для того, чтобы сделать невозможными создание монополий, а также, чтобы ограничить иностранное влияние. Ибо каждое государство и каждая государственная власть руководствуется принципами здорового рассудка и интересами собственного края, собственного народа, собственного общества", - заключил Дуда.По его мнению, такие решения "должны быть введены в Польше на будущее, то есть для тех, кто захочет в нашей стране на будущее инвестировать после вхождения правил в жизнь".

https://ria.ru/20210812/smi-1745485840.html

https://ria.ru/20211227/polsha-1765589879.html

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