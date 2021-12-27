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https://ria.ru/20211227/dopros-1765610721.html
ФСБ опубликовала видео допроса членов банды Басаева и Хаттаба
ФСБ опубликовала видео допроса членов банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 27.12.2021
ФСБ опубликовала видео допроса членов банды Басаева и Хаттаба
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в атаке на Ботлихский район Дагестана. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:46
2021-12-27T10:56
происшествия
ботлихский район
новолакский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
шамиль басаев
чеченская республика (чечня)
республика дагестан
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в атаке на Ботлихский район Дагестана.На видеоролике сотрудники ФСБ задерживают Каирбека Бакиева, а бойцы СОБР - Ильхана Канмурзаева. Последний во время допроса говорит о том, что в 1999 году (период второй чеченской войны) находился в Чеченской республике.По данным следствия, эти люди в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана.В результате тех событий, напоминает ФСБ, погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20210807/basaev-1744773808.html
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Задержания сотрудниками ФСБ участников бандформирований
Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году.
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происшествия, ботлихский район, новолакский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шамиль басаев, чеченская республика (чечня), республика дагестан
10:46 27.12.2021 (обновлено: 10:56 27.12.2021)
 
ФСБ опубликовала видео допроса членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ опубликовала видео допроса членов банды Хаттаба, напавших в 1999 году на Дагестан

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в атаке на Ботлихский район Дагестана.
На видеоролике сотрудники ФСБ задерживают Каирбека Бакиева, а бойцы СОБР - Ильхана Канмурзаева. Последний во время допроса говорит о том, что в 1999 году (период второй чеченской войны) находился в Чеченской республике.
По данным следствия, эти люди в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана.
В результате тех событий, напоминает ФСБ, погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.
Чеченский полевой командир Шамиль Басаев в Ботлихском районе. 11 августа 1999 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 08:00
Когда страна знала Басаева, но не слышала о Путине
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.
Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана в связи с вторжением в Ботлихский район вооруженных бандформирований с территории Чечни. 23 августа 1999 года - РИА Новости, 1920, 23.09.2019
23 сентября 2019, 01:17
Контртеррористическая операция в Чечне в 1999-2009 годах
 
ПроисшествияБотлихский районНоволакский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Шамиль БасаевЧеченская республика (Чечня)Республика Дагестан
 
 
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