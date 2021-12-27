https://ria.ru/20211227/dopros-1765610721.html

ФСБ опубликовала видео допроса членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ опубликовала видео допроса членов банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 27.12.2021

ФСБ опубликовала видео допроса членов банды Басаева и Хаттаба

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в атаке на Ботлихский район Дагестана. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:46

2021-12-27T10:46

2021-12-27T10:56

происшествия

ботлихский район

новолакский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

шамиль басаев

чеченская республика (чечня)

республика дагестан

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в атаке на Ботлихский район Дагестана.На видеоролике сотрудники ФСБ задерживают Каирбека Бакиева, а бойцы СОБР - Ильхана Канмурзаева. Последний во время допроса говорит о том, что в 1999 году (период второй чеченской войны) находился в Чеченской республике.По данным следствия, эти люди в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана.В результате тех событий, напоминает ФСБ, погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20210807/basaev-1744773808.html

https://ria.ru/20190923/1558885688.html

ботлихский район

новолакский район

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Задержания сотрудниками ФСБ участников бандформирований Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году. 2021-12-27T10:46 true PT1M23S

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происшествия, ботлихский район, новолакский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шамиль басаев, чеченская республика (чечня), республика дагестан