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Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева"
Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева" - РИА Новости, 27.12.2021
Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева"
Запад мучительно выбирает методы борьбы против России, признавая, что весь арсенал санкций, которые можно было бы накладывать на нас без колоссального ущерба... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:00
2021-12-27T08:13
авторы
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сша
германия
великобритания
джо байден
леонид брежнев
коронавирус covid-19
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Запад мучительно выбирает методы борьбы против России, признавая, что весь арсенал санкций, которые можно было бы накладывать на нас без колоссального ущерба для самого себя, практически исчерпан. Да, звучат голоса об очередных "адских санкциях" или о "матери всех санкций". Все чаще и чаще обсуждается идея отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. Но при этом не реже звучат мысли о том, что все эти шаги неэффективны, а по мере того, как нам угрожают новыми, мы готовимся и к ним.Эксперты зачастую с сожалением отмечают, что санкции задевают отдельные отрасли или владельцев бизнеса, но в целом никак не влияют на жизнь России и ее граждан. Судя по последним заявлениям западных деятелей, можно предположить, что из старых архивных хранилищ достали пыльные документы времен холодной войны и лихорадочно пытаются воссоздать формулу успеха в борьбе за ослабление и развал СССР. Благо сейчас подоспело немало статей к 30-летию этого события, где вспоминают старую тактику западных "голосов": делай упор на слово "дефицит" и в противовес хронической нехватке товаров широкого потребления в нашей стране приводи в пример полки западных супермаркетов, ломящиеся от разнообразных качественных товаров. Сработало же тогда. Почему бы не попробовать и сейчас?Сначала опытный "кремленолог" от Госдепа Виктория Нуланд сообщила сенаторам, что украинцы "хотят выглядеть более похожими на Париж и Берлин, чем на то, что они видят в Свердловске и Екатеринбурге". Тот факт, что самая авторитетная из американских специалистов по России вдруг вспомнила старое название Екатеринбурга, забыв, что это один и тот же город, возможно, как раз свидетельствует о том, что она изучает сейчас старые архивные документы. Затем новая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в качестве санкций предложила запретить российским чиновникам ездить "на шопинг на Елисейские Поля в Париже". А потом агентство Reuters распустило слух о том, что США среди прочих санкций готовят запрет на экспорт смартфонов в Россию.Складывается впечатление, что нам снова пытаются навязать (а если не получится навязать, то придумать) проблемы с ширпотребом, вызвав недовольство в обществе и вбросив в него идеи о противопоставлении условного Свердловска благоухающим Парижу и Берлину, куда лишь избранные смогут ездить за вожделенной мечтой — новой моделью айфона или айпада.Поразительнее всего, что все эти заявления происходят на фоне роста колоссальных проблем со снабжением торговых сетей западных стран, включая и саму Америку. Об уровне этого кризиса ярко свидетельствует тот факт, что свое, можно сказать, рождественское обращение к народу президент США Джо Байден организовал на фоне декорации, изображающей торговый порт, и посвятил его борьбе с дефицитом товаров. Все это называлось совещанием президента с представителями бизнес-кругов и специальным подразделением по предотвращению сбоев в цепочке поставок. Таковое было создано лично по указанию Байдена в июне этого года.Со счастливой улыбкой Байден отчитался народу: "Предсказанный многими кризис не произошел. Посылки движутся. Подарки доставляются. Полки не пусты". Представить, что накануне Рождества президент США как о своем главном достижении будет отчитываться о 90% наполненности полок в супермаркетах, в советском Свердловске 70-х вряд ли кто-то мог. Да и в Екатеринбурге года два-три назад такое не особо предсказывали.Неудивительно, что западные СМИ все чаще сравнивают своих жителей с "советскими домохозяйками", сталкивавшимися с постоянным дефицитом продуктов. А самого Байдена даже начали сравнивать с Леонидом Брежневым: ведущий телеканала Newsmax Грег Келли нашел много общего в рождественском послании президента США и новогоднем обращении советского вождя 1970-х.Кризис пустых полок в магазинах ряда стран Запада начался в прошлом году как следствие пандемии и закрытия границ. Если в 80-е американцы с изумлением наблюдали по телевизору, как советские граждане сметали туалетную бумагу с полок, то мы с не меньшим удивлением взирали на аналогичные кадры из Америки и Европы год назад. Поначалу публику успокаивали рассказами о том, что это временное явление, которое закончится с выходом Китая из карантина. Однако в этом году ряд стран столкнулся с еще более серьезными перебоями. Более половины британцев испытали нехватку товаров за последние несколько недель. А в США таковых насчитывается почти 50%. Видимо, последние не знакомы с бравурным отчетом Байдена о том, что полки американских магазинов буквально ломятся от избытка продуктов.Теперь эксперты в один голос говорят о том, что кризис поставок продовольствия и товаров первой необходимости не закончится и в следующем году. А по мнению ряда аналитиков, нормальный, "допандемийный" уровень снабжения вернется на Западе лишь к середине 2024 года.Причем заметьте, какими методами решается проблема дефицита товаров в США. Мы-то не раз слышали от наших либералов от экономики мантру о том, что "рынок сам все отрегулирует". Однако факт создания Байденом специальной структуры, призванной бороться с перебоями поставок, указывает на то, что без элементов планирования и государственного регулирования экономики Вашингтон не может справиться с кризисом. В то же время агропромышленные группы Британии требуют от своего правительства в срочном порядке обеспечить продовольственную безопасность государства, которой, по их мнению, можно достичь лишь при условии, если не менее 60% продукции пищевой отрасли будет производиться в стране.В этой связи остается только радоваться тому, что западные санкции и ответные российские контрсанкции последовали столь "вовремя", до начала общемировой пандемии. За несколько лет в условиях санкционного давления Россия резко нарастила агропромышленное производство и укрепила свою продовольственную безопасность. Даже не хочется представлять, в какой ситуации оказались бы наши сети поставщиков, если бы в прошлом году, когда границы начали закрываться из-за карантинных ограничений, наш продуктовый сектор все еще находился бы на уровне 2013-го, будучи тотально зависимым от зарубежных поставок.А давайте вспомним, как ответные меры на санкции воспринимались поначалу многочисленными критиками. Какой плач по навечно утерянному пармезану стоял тогда в социальных сетях и в радиоэфире определенных станций. Прошло каких-то семь лет — и шеф Московского бюро Financial Times Макс Седдон в рождественском номере газеты вынужден признать: "Продовольственная сфера в России процветает после того, как Путин запретил импорт большинства западных продуктов в 2014 году и подстегнул набирающее популярность движение "от фермы к столу"". Автор поражается тому, что его московские собеседники, потягивая чай из рожкового дерева или посасывая сигары в дорогих клубах, больше интересуются у него "перегибами движения Black Lives Matter и культурой отмены на Западе", чем злокозненными действиями российских спецслужб, которыми периодически пугает его же газета.А редакционная статья этого же номера успокаивает западного читателя: мол, нынешние "проблемы в цепочке поставок" сейчас не столь серьезны, как в день рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Здесь же публикуется полушуточное-полусерьезное письмо, в котором Санта Клаус извиняется перед детьми за недоставленные вовремя рождественские подарки — видимо, не все западные дети слушали рождественское обращение "Санты Байдена" о том, как он победил проблемы с доставкой и распределением подарочных посылок.На этом фоне тем более удивительно слышать угрозы западных политиков перекрыть русским "шопинг на Елисейских Полях" и поразительные сравнения Парижа со Свердловском. Конечно, при желании Запад может создать нам дополнительные трудности, вызвав искусственный дефицит отдельных товаров — например, тех же смартфонов (мы же уже забыли, как в течение нескольких лет вся продукция Apple не сертифицировалась на российском рынке, оставаясь здесь "серой", — термин, не очень знакомый американским сенаторам и уж тем более европейским министрам обороны). Но даже в этих условиях попытка возвращения старой тактики развала СССР путем удачных сравнений магазинных полок не сработает. На этот раз сравнения будут не всегда в пользу Парижа и уж тем более — Нью-Йорка или Лондона.Причем данная ситуация может длиться долго. А две трети американцев даже боятся, что отныне перебои в цепочке поставок товаров первой необходимости не прекратятся вообще никогда. И лишь Джо Байден, примеряя на себя награды Леонида Брежнева, будет радостно отчитываться перед публикой, что ситуация в США резко улучшилась. Во всяком случае, по сравнению со Свердловском и временами восхождения Вифлеемской звезды.
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авторы, колумнисты - авторы, сша, германия, великобритания, джо байден, леонид брежнев, коронавирус covid-19
08:00 27.12.2021 (обновлено: 08:13 27.12.2021)
 

Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева"

© AFP 2021 / Getty Images/Drew AngererПрезидент США Джозеф Байден во время совещания с представителями бизнес-кругов и специальным подразделением по предотвращению сбоев в цепочке поставок
Президент США Джозеф Байден во время совещания с представителями бизнес-кругов и специальным подразделением по предотвращению сбоев в цепочке поставок - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Drew Angerer
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Запад мучительно выбирает методы борьбы против России, признавая, что весь арсенал санкций, которые можно было бы накладывать на нас без колоссального ущерба для самого себя, практически исчерпан. Да, звучат голоса об очередных "адских санкциях" или о "матери всех санкций". Все чаще и чаще обсуждается идея отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. Но при этом не реже звучат мысли о том, что все эти шаги неэффективны, а по мере того, как нам угрожают новыми, мы готовимся и к ним.
Эксперты зачастую с сожалением отмечают, что санкции задевают отдельные отрасли или владельцев бизнеса, но в целом никак не влияют на жизнь России и ее граждан. Судя по последним заявлениям западных деятелей, можно предположить, что из старых архивных хранилищ достали пыльные документы времен холодной войны и лихорадочно пытаются воссоздать формулу успеха в борьбе за ослабление и развал СССР. Благо сейчас подоспело немало статей к 30-летию этого события, где вспоминают старую тактику западных "голосов": делай упор на слово "дефицит" и в противовес хронической нехватке товаров широкого потребления в нашей стране приводи в пример полки западных супермаркетов, ломящиеся от разнообразных качественных товаров. Сработало же тогда. Почему бы не попробовать и сейчас?
Проспект Калинина (ныне улица Новый Арбат) в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 06:55
Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Сначала опытный "кремленолог" от Госдепа Виктория Нуланд сообщила сенаторам, что украинцы "хотят выглядеть более похожими на Париж и Берлин, чем на то, что они видят в Свердловске и Екатеринбурге". Тот факт, что самая авторитетная из американских специалистов по России вдруг вспомнила старое название Екатеринбурга, забыв, что это один и тот же город, возможно, как раз свидетельствует о том, что она изучает сейчас старые архивные документы. Затем новая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в качестве санкций предложила запретить российским чиновникам ездить "на шопинг на Елисейские Поля в Париже". А потом агентство Reuters распустило слух о том, что США среди прочих санкций готовят запрет на экспорт смартфонов в Россию.
Складывается впечатление, что нам снова пытаются навязать (а если не получится навязать, то придумать) проблемы с ширпотребом, вызвав недовольство в обществе и вбросив в него идеи о противопоставлении условного Свердловска благоухающим Парижу и Берлину, куда лишь избранные смогут ездить за вожделенной мечтой — новой моделью айфона или айпада.
Поразительнее всего, что все эти заявления происходят на фоне роста колоссальных проблем со снабжением торговых сетей западных стран, включая и саму Америку. Об уровне этого кризиса ярко свидетельствует тот факт, что свое, можно сказать, рождественское обращение к народу президент США Джо Байден организовал на фоне декорации, изображающей торговый порт, и посвятил его борьбе с дефицитом товаров. Все это называлось совещанием президента с представителями бизнес-кругов и специальным подразделением по предотвращению сбоев в цепочке поставок. Таковое было создано лично по указанию Байдена в июне этого года.
Президент США Джо Байден садится в самолет - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 09:32
Байден заявил, что все мировые лидеры хотели бы оказаться на его месте
Со счастливой улыбкой Байден отчитался народу: "Предсказанный многими кризис не произошел. Посылки движутся. Подарки доставляются. Полки не пусты". Представить, что накануне Рождества президент США как о своем главном достижении будет отчитываться о 90% наполненности полок в супермаркетах, в советском Свердловске 70-х вряд ли кто-то мог. Да и в Екатеринбурге года два-три назад такое не особо предсказывали.
Неудивительно, что западные СМИ все чаще сравнивают своих жителей с "советскими домохозяйками", сталкивавшимися с постоянным дефицитом продуктов. А самого Байдена даже начали сравнивать с Леонидом Брежневым: ведущий телеканала Newsmax Грег Келли нашел много общего в рождественском послании президента США и новогоднем обращении советского вождя 1970-х.
Кризис пустых полок в магазинах ряда стран Запада начался в прошлом году как следствие пандемии и закрытия границ. Если в 80-е американцы с изумлением наблюдали по телевизору, как советские граждане сметали туалетную бумагу с полок, то мы с не меньшим удивлением взирали на аналогичные кадры из Америки и Европы год назад. Поначалу публику успокаивали рассказами о том, что это временное явление, которое закончится с выходом Китая из карантина. Однако в этом году ряд стран столкнулся с еще более серьезными перебоями. Более половины британцев испытали нехватку товаров за последние несколько недель. А в США таковых насчитывается почти 50%. Видимо, последние не знакомы с бравурным отчетом Байдена о том, что полки американских магазинов буквально ломятся от избытка продуктов.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 08:00
США: этот Байден испортился, но заменить вообще некем
Теперь эксперты в один голос говорят о том, что кризис поставок продовольствия и товаров первой необходимости не закончится и в следующем году. А по мнению ряда аналитиков, нормальный, "допандемийный" уровень снабжения вернется на Западе лишь к середине 2024 года.
Причем заметьте, какими методами решается проблема дефицита товаров в США. Мы-то не раз слышали от наших либералов от экономики мантру о том, что "рынок сам все отрегулирует". Однако факт создания Байденом специальной структуры, призванной бороться с перебоями поставок, указывает на то, что без элементов планирования и государственного регулирования экономики Вашингтон не может справиться с кризисом. В то же время агропромышленные группы Британии требуют от своего правительства в срочном порядке обеспечить продовольственную безопасность государства, которой, по их мнению, можно достичь лишь при условии, если не менее 60% продукции пищевой отрасли будет производиться в стране.
В этой связи остается только радоваться тому, что западные санкции и ответные российские контрсанкции последовали столь "вовремя", до начала общемировой пандемии. За несколько лет в условиях санкционного давления Россия резко нарастила агропромышленное производство и укрепила свою продовольственную безопасность. Даже не хочется представлять, в какой ситуации оказались бы наши сети поставщиков, если бы в прошлом году, когда границы начали закрываться из-за карантинных ограничений, наш продуктовый сектор все еще находился бы на уровне 2013-го, будучи тотально зависимым от зарубежных поставок.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 09:45
ЕС потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение
А давайте вспомним, как ответные меры на санкции воспринимались поначалу многочисленными критиками. Какой плач по навечно утерянному пармезану стоял тогда в социальных сетях и в радиоэфире определенных станций. Прошло каких-то семь лет — и шеф Московского бюро Financial Times Макс Седдон в рождественском номере газеты вынужден признать: "Продовольственная сфера в России процветает после того, как Путин запретил импорт большинства западных продуктов в 2014 году и подстегнул набирающее популярность движение "от фермы к столу"". Автор поражается тому, что его московские собеседники, потягивая чай из рожкового дерева или посасывая сигары в дорогих клубах, больше интересуются у него "перегибами движения Black Lives Matter и культурой отмены на Западе", чем злокозненными действиями российских спецслужб, которыми периодически пугает его же газета.
А редакционная статья этого же номера успокаивает западного читателя: мол, нынешние "проблемы в цепочке поставок" сейчас не столь серьезны, как в день рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Здесь же публикуется полушуточное-полусерьезное письмо, в котором Санта Клаус извиняется перед детьми за недоставленные вовремя рождественские подарки — видимо, не все западные дети слушали рождественское обращение "Санты Байдена" о том, как он победил проблемы с доставкой и распределением подарочных посылок.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 16:40
Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0
На этом фоне тем более удивительно слышать угрозы западных политиков перекрыть русским "шопинг на Елисейских Полях" и поразительные сравнения Парижа со Свердловском. Конечно, при желании Запад может создать нам дополнительные трудности, вызвав искусственный дефицит отдельных товаров — например, тех же смартфонов (мы же уже забыли, как в течение нескольких лет вся продукция Apple не сертифицировалась на российском рынке, оставаясь здесь "серой", — термин, не очень знакомый американским сенаторам и уж тем более европейским министрам обороны). Но даже в этих условиях попытка возвращения старой тактики развала СССР путем удачных сравнений магазинных полок не сработает. На этот раз сравнения будут не всегда в пользу Парижа и уж тем более — Нью-Йорка или Лондона.
Причем данная ситуация может длиться долго. А две трети американцев даже боятся, что отныне перебои в цепочке поставок товаров первой необходимости не прекратятся вообще никогда. И лишь Джо Байден, примеряя на себя награды Леонида Брежнева, будет радостно отчитываться перед публикой, что ситуация в США резко улучшилась. Во всяком случае, по сравнению со Свердловском и временами восхождения Вифлеемской звезды.
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 08:00
Россия лишила Британию продуктов, газа и бензина
 
АвторыКолумнисты - АвторыСШАГерманияВеликобританияДжо БайденЛеонид БрежневКоронавирус COVID-19
 
 
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