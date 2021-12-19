15:34 19.12.2021 (обновлено: 22:26 19.12.2021)
В Германии потребовали ввести санкции против России из-за Украины
Минобороны ФРГ призвало ввести санкции из-за Украины против Путина и его окружения
© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 19 дек — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не стала прямо отвергать возможность отправки немецких военнослужащих на Украину.
"Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)", — заявила Ламбрехт в интервью Bild am Sonntag, отвечая на вопрос, готова ли направить солдат бундесвера для поддержки Украины.
Ламбрехт выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и якобы размещением вблизи ее границ российских войск, отметив, что может "очень хорошо понять страхи Украины". "Поэтому моя первая (зарубежная. — Прим. ред.) поездка в воскресенье будет в Литву — для посещения Сил быстрого реагирования НАТО, чтобы получить представление о том, как солдаты видят ситуацию", — заявила Ламбрехт.
Она добавила, что считает в ситуации с Украиной Россию "агрессором". "Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться разрядки. К этому относятся и угрозы жесткими санкциями", — заявила она.
При этом на вопрос, может ли "Северный поток — 2" стать частью санкционного пакета, Ламбрехт отметила, что "необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть". "В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже", — заявила министр.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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