https://ria.ru/20211227/bondarchuk-1765623564.html

Федор Бондарчук стал генпродюсером Национальной Медиа Группы

Федор Бондарчук стал генпродюсером Национальной Медиа Группы - РИА Новости, 27.12.2021

Федор Бондарчук стал генпродюсером Национальной Медиа Группы

Генеральным продюсером Национальной Медиа Группы стал российский режиссер Федор Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы НМГ. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:42

2021-12-27T11:42

2021-12-27T11:42

культура

федор бондарчук

национальная медиа группа

вячеслав муругов

art pictures studio

keystone

новости культуры

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МОСКВА, 27 дек - РИА новости. Генеральным продюсером Национальной Медиа Группы стал российский режиссер Федор Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы НМГ."НМГ объявляет о ряде структурных и кадровых изменений в работе компании "НМГ Студия". Генеральным продюсером "НМГ студии" становится известный российский режиссер, кинопродюсер и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук. Генеральным директором компании станет Дмитрий Табарчук, продюсер компании Art Pictures Vision", - говорится в сообщении.Отмечается, что студия продолжит работу в составе кластера НМГ РТВ, который возглавляет генеральный директор "СТС Медиа", заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.Федор Бондарчук заявил, что с НМГ его связывают давние партнерские отношения, а также обоюдный и живой интерес к развитию индустрии.По информации "НМГ Студии", за три года существования холдинга был создан контентно-продюсерский хаб, объединивший несколько активов НМГ, среди которых: Art Pictures Studio, Art Pictures Vision, студия "Водород", KeyStone Production, анимационная "Студия Метрафильмс". Также были созданы совместные предприятия Star Media Vision (со Star Media) и Mars Media Vision (с "Марс Медиа Энтертейнмент").Новый менеджмент студии сконцентрируется на увеличении собственных производственных мощностей для НМГ и других участников рынка. Состав хаба также может быть расширен для достижения задач "НМГ Студии": в 2021 году компания уже заключила договор приоритетного предложения (first look deal) со "Студией Видеопрокат", а также с продюсером, сценаристом и режиссером Ильей Куликовым.

https://ria.ru/20211222/rodnyanskiy-1764931025.html

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федор бондарчук, национальная медиа группа , вячеслав муругов, art pictures studio, keystone, новости культуры