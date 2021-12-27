https://ria.ru/20211227/bondarchuk-1765623564.html
Федор Бондарчук стал генпродюсером Национальной Медиа Группы
Федор Бондарчук стал генпродюсером Национальной Медиа Группы - РИА Новости, 27.12.2021
Федор Бондарчук стал генпродюсером Национальной Медиа Группы
Генеральным продюсером Национальной Медиа Группы стал российский режиссер Федор Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы НМГ. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:42
2021-12-27T11:42
2021-12-27T11:42
культура
федор бондарчук
национальная медиа группа
вячеслав муругов
art pictures studio
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новости культуры
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МОСКВА, 27 дек - РИА новости. Генеральным продюсером Национальной Медиа Группы стал российский режиссер Федор Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы НМГ."НМГ объявляет о ряде структурных и кадровых изменений в работе компании "НМГ Студия". Генеральным продюсером "НМГ студии" становится известный российский режиссер, кинопродюсер и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук. Генеральным директором компании станет Дмитрий Табарчук, продюсер компании Art Pictures Vision", - говорится в сообщении.Отмечается, что студия продолжит работу в составе кластера НМГ РТВ, который возглавляет генеральный директор "СТС Медиа", заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.Федор Бондарчук заявил, что с НМГ его связывают давние партнерские отношения, а также обоюдный и живой интерес к развитию индустрии.По информации "НМГ Студии", за три года существования холдинга был создан контентно-продюсерский хаб, объединивший несколько активов НМГ, среди которых: Art Pictures Studio, Art Pictures Vision, студия "Водород", KeyStone Production, анимационная "Студия Метрафильмс". Также были созданы совместные предприятия Star Media Vision (со Star Media) и Mars Media Vision (с "Марс Медиа Энтертейнмент").Новый менеджмент студии сконцентрируется на увеличении собственных производственных мощностей для НМГ и других участников рынка. Состав хаба также может быть расширен для достижения задач "НМГ Студии": в 2021 году компания уже заключила договор приоритетного предложения (first look deal) со "Студией Видеопрокат", а также с продюсером, сценаристом и режиссером Ильей Куликовым.
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федор бондарчук, национальная медиа группа , вячеслав муругов, art pictures studio, keystone, новости культуры
Федор Бондарчук стал генпродюсером Национальной Медиа Группы
Федор Бондарчук стал генпродюсером Национальной Медиа Группы
МОСКВА, 27 дек - РИА новости. Генеральным продюсером Национальной Медиа Группы стал российский режиссер Федор Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы НМГ.
"НМГ объявляет о ряде структурных и кадровых изменений в работе компании "НМГ Студия". Генеральным продюсером "НМГ студии" становится известный российский режиссер, кинопродюсер и основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук. Генеральным директором компании станет Дмитрий Табарчук, продюсер компании Art Pictures Vision", - говорится в сообщении.
Отмечается, что студия продолжит работу в составе кластера НМГ РТВ, который возглавляет генеральный директор "СТС Медиа", заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.
"Вячеслав Муругов также возглавит контентный комитет "НМГ Студии", в который войдут Федор Бондарчук, креативный продюсер "НМГ студии" Жора Крыжовников (Андрей Першин), продюсеры компании "Водород" Михаил Врубель и Александр Андрющенко", - продолжается в сообщении.
Федор Бондарчук заявил, что с НМГ его связывают давние партнерские отношения, а также обоюдный и живой интерес к развитию индустрии.
"Я рад, что теперь это сотрудничество станет еще более продуктивным, и у нас с коллегами появится еще больше возможностей для создания ярких и резонирующих историй", - сказал Бондарчук.
По информации "НМГ Студии", за три года существования холдинга был создан контентно-продюсерский хаб, объединивший несколько активов НМГ, среди которых: Art Pictures Studio, Art Pictures Vision, студия "Водород", KeyStone Production, анимационная "Студия Метрафильмс". Также были созданы совместные предприятия Star Media Vision (со Star Media) и Mars Media Vision (с "Марс Медиа Энтертейнмент").
Новый менеджмент студии сконцентрируется на увеличении собственных производственных мощностей для НМГ и других участников рынка. Состав хаба также может быть расширен для достижения задач "НМГ Студии": в 2021 году компания уже заключила договор приоритетного предложения (first look deal) со "Студией Видеопрокат", а также с продюсером, сценаристом и режиссером Ильей Куликовым.