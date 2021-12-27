https://ria.ru/20211227/bilayn-1765609010.html

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Билайна"

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Билайна" - РИА Новости, 27.12.2021

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Билайна"

Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:39

2021-12-27T10:39

2021-12-27T10:39

технологии

билайн

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 10.19 мск зафиксировано 505 жалоб. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска и других городов России.

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технологии, билайн, россия