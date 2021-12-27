https://ria.ru/20211227/banya-1765585383.html

Врач рассказал, когда лучше идти в баню на Новый год

Врач рассказал, когда лучше идти в баню на Новый год - РИА Новости, 27.12.2021

Врач рассказал, когда лучше идти в баню на Новый год

Алкоголь и баня совершенно несовместимы, поэтому если в планах на 31 декабря употребление спиртных напитков, то лучше перенести традицию на 1 января, чтобы... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T03:22

2021-12-27T03:22

2021-12-27T03:23

новый год — 2022

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Алкоголь и баня совершенно несовместимы, поэтому если в планах на 31 декабря употребление спиртных напитков, то лучше перенести традицию на 1 января, чтобы очистить организм, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.При этом врач отметил, что за два часа до посещения парной лучше не есть. Перед походом в баню полезно измерить давление, особенно тем людям, у кого оно может повышаться. Заходя в парилку, нужно внимательно наблюдать за своим самочувствием. При первых признаках дискомфорта надо выйти, остыть, выпить воды."Баня действительно может дать оздоровительный эффект, способствуя очищению организма и выведению токсинов, если соблюдать все правила и меры предосторожности, поэтому можно сходить в баню, например, 1 января, но только будучи трезвыми. При этом нужно много пить, чтобы поддерживать водный баланс, например, хороши чаи с медом и травами и настои - особенно те, которые усиливают потоотделение и очищение организма. Также считается полезной традиционная парная с вениками, которые оказывают массажный эффект", - уточнил Тяжельников.Собеседник агентства рассказал, что в традиционной парной температура достигает 100 и более градусов, в связи с этим имеется довольно много противопоказаний."Стоит воздерживаться от парных процедур людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, еще целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме. С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры", - сообщил Тяжельников.Врач отметил, что для того, чтобы насладиться ароматом от дубовых или березовых веников или принять водные процедуры, людям, у которых есть противопоказания, можно заходить в парилку, когда температура будет значительно снижена и станет комфортной."В первый раз в парную можно заходить совсем на короткое время и предварительно нужно позволить организму адаптироваться. Следует подольше посидеть в предбаннике, особенно в зимнее время. Сначала можно зайти в парную совсем на короткое время, 3-5 минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8-10 минут, отдыхая между заходами не меньше 10-15 минут", - добавил он.

https://ria.ru/20211227/stol-1765507678.html

https://ria.ru/20211225/vrachi-1765449030.html

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общество, баня, москва, здоровье, андрей тяжельников, россия