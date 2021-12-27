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Врач рассказал, когда лучше идти в баню на Новый год
Врач рассказал, когда лучше идти в баню на Новый год - РИА Новости, 27.12.2021
Врач рассказал, когда лучше идти в баню на Новый год
Алкоголь и баня совершенно несовместимы, поэтому если в планах на 31 декабря употребление спиртных напитков, то лучше перенести традицию на 1 января, чтобы... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T03:22
2021-12-27T03:23
новый год — 2022
общество
баня
москва
здоровье
андрей тяжельников
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Алкоголь и баня совершенно несовместимы, поэтому если в планах на 31 декабря употребление спиртных напитков, то лучше перенести традицию на 1 января, чтобы очистить организм, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.При этом врач отметил, что за два часа до посещения парной лучше не есть. Перед походом в баню полезно измерить давление, особенно тем людям, у кого оно может повышаться. Заходя в парилку, нужно внимательно наблюдать за своим самочувствием. При первых признаках дискомфорта надо выйти, остыть, выпить воды."Баня действительно может дать оздоровительный эффект, способствуя очищению организма и выведению токсинов, если соблюдать все правила и меры предосторожности, поэтому можно сходить в баню, например, 1 января, но только будучи трезвыми. При этом нужно много пить, чтобы поддерживать водный баланс, например, хороши чаи с медом и травами и настои - особенно те, которые усиливают потоотделение и очищение организма. Также считается полезной традиционная парная с вениками, которые оказывают массажный эффект", - уточнил Тяжельников.Собеседник агентства рассказал, что в традиционной парной температура достигает 100 и более градусов, в связи с этим имеется довольно много противопоказаний."Стоит воздерживаться от парных процедур людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, еще целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме. С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры", - сообщил Тяжельников.Врач отметил, что для того, чтобы насладиться ароматом от дубовых или березовых веников или принять водные процедуры, людям, у которых есть противопоказания, можно заходить в парилку, когда температура будет значительно снижена и станет комфортной."В первый раз в парную можно заходить совсем на короткое время и предварительно нужно позволить организму адаптироваться. Следует подольше посидеть в предбаннике, особенно в зимнее время. Сначала можно зайти в парную совсем на короткое время, 3-5 минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8-10 минут, отдыхая между заходами не меньше 10-15 минут", - добавил он.
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общество, баня, москва, здоровье, андрей тяжельников, россия
03:22 27.12.2021 (обновлено: 03:23 27.12.2021)
 
Врач рассказал, когда лучше идти в баню на Новый год

Врач Андрей Тяжельников: алкоголь и баня совершенно несовместимы

© Pixabay / kathrina5Баня
Баня - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Pixabay / kathrina5
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Алкоголь и баня совершенно несовместимы, поэтому если в планах на 31 декабря употребление спиртных напитков, то лучше перенести традицию на 1 января, чтобы очистить организм, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Некоторые люди соблюдают такую традицию - ходить в баню 31 декабря. Однако стоит при этом помнить, что алкоголь и баня совершенно несовместимы ни в каких количествах. Высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды. Это большие риски для появления сердечно-сосудистых обострений. Кроме того, баня может быть травмоопасной для человека, реакция которого снижена алкоголем", - сказал Тяжельников.

При этом врач отметил, что за два часа до посещения парной лучше не есть. Перед походом в баню полезно измерить давление, особенно тем людям, у кого оно может повышаться. Заходя в парилку, нужно внимательно наблюдать за своим самочувствием. При первых признаках дискомфорта надо выйти, остыть, выпить воды.
"Баня действительно может дать оздоровительный эффект, способствуя очищению организма и выведению токсинов, если соблюдать все правила и меры предосторожности, поэтому можно сходить в баню, например, 1 января, но только будучи трезвыми. При этом нужно много пить, чтобы поддерживать водный баланс, например, хороши чаи с медом и травами и настои - особенно те, которые усиливают потоотделение и очищение организма. Также считается полезной традиционная парная с вениками, которые оказывают массажный эффект", - уточнил Тяжельников.
Собеседник агентства рассказал, что в традиционной парной температура достигает 100 и более градусов, в связи с этим имеется довольно много противопоказаний.
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"Стоит воздерживаться от парных процедур людям, имеющим повышенное артериальное давление, различные заболевания кожных покровов, онкологические заболевания, нарушения в работе психической и нервной системы, еще целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме. С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры", - сообщил Тяжельников.
Врач отметил, что для того, чтобы насладиться ароматом от дубовых или березовых веников или принять водные процедуры, людям, у которых есть противопоказания, можно заходить в парилку, когда температура будет значительно снижена и станет комфортной.
"В первый раз в парную можно заходить совсем на короткое время и предварительно нужно позволить организму адаптироваться. Следует подольше посидеть в предбаннике, особенно в зимнее время. Сначала можно зайти в парную совсем на короткое время, 3-5 минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8-10 минут, отдыхая между заходами не меньше 10-15 минут", - добавил он.
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