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https://ria.ru/20211227/alkotester-1765684320.html
Главная ошибка всех водителей: как избежать проблем с законом
Названы продукты, на которые реагирует алкотестер - РИА Новости, 27.12.2021
Главная ошибка всех водителей: как избежать проблем с законом
Водителям следует с осторожностью относиться к некоторым напиткам и продуктам, способным повлиять на результаты проверки на алкотестере, предупредил нарколог... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:22
2021-12-27T17:48
общество
алкоголь
еда
марат хуснуллин
авто
россия
алексей казанцев (врач)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Водителям следует с осторожностью относиться к некоторым напиткам и продуктам, способным повлиять на результаты проверки на алкотестере, предупредил нарколог Алексей Казанцев в беседе с "Вечерней Москвой"."Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки", — сказал он.Кроме того, прибор среагирует на кумыс. В то же время такая кисломолочная продукция, как кефир, тан и айран, вероятнее всего, никак не повлияют."Ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть", — пояснил Казанцев.Специалист также призвал с осторожностью принимать спиртосодержащие лекарства и препараты, в которые входит фенобарбитал.Ранее председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин в беседе с "Ведомостями" заявил о необходимости снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он напомнил о прямой зависимости смертности при ДТП и числа промилле в организме. Сейчас допустимая норма спиртного составляет 0,16 миллиграмма на литр (0,356 промилле) в выдыхаемом воздухе и 0,3 промилле (0,135 миллиграмма на литр) — в крови.
https://ria.ru/20210829/alkotester-1747699300.html
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общество, алкоголь, еда, марат хуснуллин, авто, россия, алексей казанцев (врач)
16:22 27.12.2021 (обновлено: 17:48 27.12.2021)
 
Названы продукты, на которые реагирует алкотестер

Нарколог Казанцев перечислил продукты, которые влияют на показания алкотестера

© РИА Новости / Игорь ЗарембоБеспроводной алкотестер
Беспроводной алкотестер - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Водителям следует с осторожностью относиться к некоторым напиткам и продуктам, способным повлиять на результаты проверки на алкотестере, предупредил нарколог Алексей Казанцев в беседе с "Вечерней Москвой".
"Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки", — сказал он.
Кроме того, прибор среагирует на кумыс. В то же время такая кисломолочная продукция, как кефир, тан и айран, вероятнее всего, никак не повлияют.
"Ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть", — пояснил Казанцев.
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Специалист также призвал с осторожностью принимать спиртосодержащие лекарства и препараты, в которые входит фенобарбитал.
Ранее председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин в беседе с "Ведомостями" заявил о необходимости снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он напомнил о прямой зависимости смертности при ДТП и числа промилле в организме.
Сейчас допустимая норма спиртного составляет 0,16 миллиграмма на литр (0,356 промилле) в выдыхаемом воздухе и 0,3 промилле (0,135 миллиграмма на литр) — в крови.
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ОбществоАлкогольЕдаМарат ХуснуллинАвтоРоссияАлексей Казанцев (врач)
 
 
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