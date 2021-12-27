https://ria.ru/20211227/promille-1765590108.html

Автолюбителей ждет новое ужесточение ПДД

В правительстве предложили снизить максимально допустимое число промилле - РИА Новости, 27.12.2021

Автолюбителей ждет новое ужесточение ПДД

Нужно уменьшить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, считает заместить премьер-министра, председатель комиссии по безопасности... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T07:16

2021-12-27T07:16

2021-12-27T10:22

общество

марат хуснуллин

авто

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нужно уменьшить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, считает заместить премьер-министра, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин.По словам политика, существует прямая зависимость смертности и ДТП от числа промилле в крови."Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать", — подчеркнул Хуснуллин.Он также добавил, что рассматривается возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до десяти километров в час. При этом однозначного решения по этим вопросам пока нет, заключил вице-премьер.Сейчас допустимая норма алкоголя составляет: 0,16 миллиграмма на литр или 0,356 промилле — в выдыхаемом воздухе; 0,3 промилле или 0,135 миллиграмма на литр — в крови.

https://ria.ru/20211217/shtraf-1764163507.html

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общество, марат хуснуллин, авто, россия