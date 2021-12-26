https://ria.ru/20211226/yuar-1765522254.html
В Кейптауне умер лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту
В Кейптауне умер лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту - РИА Новости, 26.12.2021
В Кейптауне умер лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту
Англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет, сообщает канцелярия президента Южно-Африканской... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:22
2021-12-26T10:22
2021-12-26T10:53
в мире
юар
кейптаун
нобелевская премия мира
сирил рамафоса
нельсон мандела
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765521449_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_366f018cdae40719284bf5dbc841fb86.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет, сообщает канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР)."Президент Сирил Рамафоса выражает от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной сегодня, в воскресенье 26 декабря 2021 года, почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту. Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет", - говорится в заявлении канцелярии.Президент Рамафоса выразил соболезнования вдове Туту Леа, его семье, сотрудникам Фонда наследия Десмонда и Леа Туту, а также друзьям покойного архиепископа. Глава ЮАР назвал Туту "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва"."Человек выдающегося интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида, он также был ласков и уязвим в своем сочувствии к тем, кто пострадал от притеснений, несправедливости и насилия при апартеиде, а также к притесненным и угнетенным людям по всему миру", - заявил Рамафоса.Туту, являвшийся с 1986 по 1996 годы англиканским архиепископом Кейптаунским и первым чернокожим епископом в ЮАР, был известен как активист в борьбе с апартеидом, а также борец за права человека.В ноябре сообщалось о кончине в возрасте 85 лет другого южноафриканского нобелевского лауреата - бывшего президента ЮАР Фредерика де Клерка. Де Клерк был последним белым лидером ЮАР - в 1989-1994 годах. На посту его сменил Нельсон Мандела. В 1993 году Нельсон Мандела и де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.
https://ria.ru/20211226/utraty-1763714435.html
юар
кейптаун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765521449_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_ce9c0df419cb132b512f538b4c80a132.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, кейптаун, нобелевская премия мира, сирил рамафоса, нельсон мандела
10:22 26.12.2021 (обновлено: 10:53 26.12.2021)
В Кейптауне умер лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту
Умер южноафриканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет, сообщает канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР).
"Президент Сирил Рамафоса
выражает от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной сегодня, в воскресенье 26 декабря 2021 года, почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту. Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, скончался в Кейптауне
в возрасте 90 лет", - говорится в заявлении канцелярии.
Президент Рамафоса выразил соболезнования вдове Туту Леа, его семье, сотрудникам Фонда наследия Десмонда и Леа Туту, а также друзьям покойного архиепископа. Глава ЮАР
назвал Туту "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".
"Человек выдающегося интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида, он также был ласков и уязвим в своем сочувствии к тем, кто пострадал от притеснений, несправедливости и насилия при апартеиде, а также к притесненным и угнетенным людям по всему миру", - заявил Рамафоса.
Туту, являвшийся с 1986 по 1996 годы англиканским архиепископом Кейптаунским и первым чернокожим епископом в ЮАР, был известен как активист в борьбе с апартеидом, а также борец за права человека.
В ноябре сообщалось о кончине в возрасте 85 лет другого южноафриканского нобелевского лауреата - бывшего президента ЮАР Фредерика де Клерка. Де Клерк был последним белым лидером ЮАР - в 1989-1994 годах. На посту его сменил Нельсон Мандела
. В 1993 году Нельсон Мандела и де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.