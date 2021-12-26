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В Кейптауне умер лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту
В Кейптауне умер лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту - РИА Новости, 26.12.2021
В Кейптауне умер лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту
Англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет, сообщает канцелярия президента Южно-Африканской... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:22
2021-12-26T10:53
в мире
юар
кейптаун
нобелевская премия мира
сирил рамафоса
нельсон мандела
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет, сообщает канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР)."Президент Сирил Рамафоса выражает от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной сегодня, в воскресенье 26 декабря 2021 года, почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту. Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет", - говорится в заявлении канцелярии.Президент Рамафоса выразил соболезнования вдове Туту Леа, его семье, сотрудникам Фонда наследия Десмонда и Леа Туту, а также друзьям покойного архиепископа. Глава ЮАР назвал Туту "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва"."Человек выдающегося интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида, он также был ласков и уязвим в своем сочувствии к тем, кто пострадал от притеснений, несправедливости и насилия при апартеиде, а также к притесненным и угнетенным людям по всему миру", - заявил Рамафоса.Туту, являвшийся с 1986 по 1996 годы англиканским архиепископом Кейптаунским и первым чернокожим епископом в ЮАР, был известен как активист в борьбе с апартеидом, а также борец за права человека.В ноябре сообщалось о кончине в возрасте 85 лет другого южноафриканского нобелевского лауреата - бывшего президента ЮАР Фредерика де Клерка. Де Клерк был последним белым лидером ЮАР - в 1989-1994 годах. На посту его сменил Нельсон Мандела. В 1993 году Нельсон Мандела и де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.
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в мире, юар, кейптаун, нобелевская премия мира, сирил рамафоса, нельсон мандела
10:22 26.12.2021 (обновлено: 10:53 26.12.2021)
 
В Кейптауне умер лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту

Умер южноафриканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту

© AFP 2021 / Rodger BoschАрхиепископ, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту
Архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / Rodger Bosch
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Англиканский архиепископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет, сообщает канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР).
"Президент Сирил Рамафоса выражает от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной сегодня, в воскресенье 26 декабря 2021 года, почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту. Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет", - говорится в заявлении канцелярии.
Президент Рамафоса выразил соболезнования вдове Туту Леа, его семье, сотрудникам Фонда наследия Десмонда и Леа Туту, а также друзьям покойного архиепископа. Глава ЮАР назвал Туту "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".
"Человек выдающегося интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида, он также был ласков и уязвим в своем сочувствии к тем, кто пострадал от притеснений, несправедливости и насилия при апартеиде, а также к притесненным и угнетенным людям по всему миру", - заявил Рамафоса.
Туту, являвшийся с 1986 по 1996 годы англиканским архиепископом Кейптаунским и первым чернокожим епископом в ЮАР, был известен как активист в борьбе с апартеидом, а также борец за права человека.
В ноябре сообщалось о кончине в возрасте 85 лет другого южноафриканского нобелевского лауреата - бывшего президента ЮАР Фредерика де Клерка. Де Клерк был последним белым лидером ЮАР - в 1989-1994 годах. На посту его сменил Нельсон Мандела. В 1993 году Нельсон Мандела и де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
09:00
Утраты 2021 года
 
В миреЮАРКейптаунНобелевская премия мираСирил РамафосаНельсон Мандела
 
 
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