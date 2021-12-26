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ЕК заявила о готовности санкций против России при эскалации вокруг Украины
ЕК заявила о готовности санкций против России при эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 26.12.2021
ЕК заявила о готовности санкций против России при эскалации вокруг Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже подготовил санкции против России, которые, по ее словам, должны стать ответом на случай... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T13:59
2021-12-26T13:59
в мире
украина
вашингтон (город)
москва
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже подготовил санкции против России, которые, по ее словам, должны стать ответом на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины.Она отвечала на вопрос французского еженедельника Journal du Dimanche о том, как ЕС "может заставить себя уважать" в вопросе кризиса вокруг Украины, учитывая, что Москва хочет вести диалог с Вашингтоном, а не Брюсселем.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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в мире, украина, вашингтон (город), москва, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр, россия
13:59 26.12.2021
 
ЕК заявила о готовности санкций против России при эскалации вокруг Украины

Урсула фон дер Ляйен: санкции против России на случай эскалации вокруг Украины уже готовы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже подготовил санкции против России, которые, по ее словам, должны стать ответом на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины.
Она отвечала на вопрос французского еженедельника Journal du Dimanche о том, как ЕС "может заставить себя уважать" в вопросе кризиса вокруг Украины, учитывая, что Москва хочет вести диалог с Вашингтоном, а не Брюсселем.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Дав четко понять, что за любой агрессией против Украины последуют санкции c масштабными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины, они действуют в координации с США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Россия должна прекратить провокации", - сказала глава Еврокомиссии, слова которой приводит издание.
Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Здание Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 08:00
России незачем морозить Европу — она справляется сама
 
В миреУкраинаВашингтон (город)МоскваЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер ЛяйенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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