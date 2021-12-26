https://ria.ru/20211226/ukraina-1765537716.html

ЕК заявила о готовности санкций против России при эскалации вокруг Украины

ЕК заявила о готовности санкций против России при эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 26.12.2021

ЕК заявила о готовности санкций против России при эскалации вокруг Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже подготовил санкции против России, которые, по ее словам, должны стать ответом на случай... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T13:59

2021-12-26T13:59

2021-12-26T13:59

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вашингтон (город)

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евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже подготовил санкции против России, которые, по ее словам, должны стать ответом на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины.Она отвечала на вопрос французского еженедельника Journal du Dimanche о том, как ЕС "может заставить себя уважать" в вопросе кризиса вокруг Украины, учитывая, что Москва хочет вести диалог с Вашингтоном, а не Брюсселем.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Отношения РФ и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма. ЕС ввел санкции против Москвы. Они действуют уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20211224/energetika-1765234214.html

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